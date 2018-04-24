Sevgilisine işkence yapıp Facebook'tan canlı yayınladı

Tayland'ın Bangkok kentinde kız arkadaşını dövüp işkence yapan adam olayı Facebook'tan canlı yayınladı. Kuldara Yeesaman adlı sevgilisini döven Chaichana Sirichat adlı adam polis tarafından tutuklandı. 25 yaşındaki kadın tüm vücudunda ciddi kesikler ve çürüklerle hastaneye kaldırıldı. Bir yatırım şirketini yöneten Taylandlı adamın borçları yüzünden bunalımda olduğu ve vücudunda aşırı derecede uyuşturucu olduğu için henüz düzgün bir şekilde sorgulanamadığı açıklandı. Videoda Sirichat'in sevgilisine, "Gizli erkek arkadaşın kim?" diye sorduğu ve öldürmekle tehdit ettiği duyuldu.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)