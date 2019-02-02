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Sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğradığını öğrendi

Sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğradığını öğrendi

Avustralya'da 24 yaşındaki genç kız, sevgilisinin telefonunda erkek arkadaşının ve sevgilisinin kendisine uyurken tecavüz ettiği anların görüntüsünü gördü.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 20:52 - Güncelleme: 02-02-2019 20:52

Avustralya'da erkek arkadaşı ile yaşayan 24 yaşındaki kadın, erkek arkadaşının cep telefonunu kontrol ederken telefonda cinsel içerikli bir video buldu. Videoya dikkatli bakınca yatakta çıplak bir şekilde uyuyan kadının kendisi olduğu ve erkek arkadaşının en yakın arkadaşı ile beraber kendisine tecavüz ettiğini gördü.

Sevgilisinin telefonundaki cinsel içerikli filmi dikkatli izleyen kadın, kendisini dehşete düşüren detayı fark etti. Erkek arkadaşı ve erkek arkadaşının en yakın arkadaşını kollarındaki dövmelerden tanıyan kadın videoyu kendi telefonuna yollayıp ailesine göndererek kendisini almalarını söyledi.

'BUNU KAÇ DEFADIR YAPIYORUM'

Videoda kadının erkek arkadaşı arkadaşı ile beraber kendisi ile ilişkiye girdiği sırada "bunu kaç defadır yapıyorum biliyor musun?" dediği duyuldu. Yapılan soruşturmada kadını erkek arkadaşının arkadaşı ile beraber kendisine tecavüz etmelerinin yanı sıra cinsel organına bazı nesneler koydukları tespit edildi.

SEVGİLİSİ 7 YIL, ARKADAŞI 5 YIL CEZA ALDI

Genç kızın şikayeti üzerine harekete geçen polis, genç kıza hap verilmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Genç kadının videoyu adli mercilere verip davacı olması nedeni ile erkek arkadaşı tutuklu yargılandı. Geçen hafta görülen davada genç kadının 24 yaşında olan erkek arkadaşı 7 yıl, arkadaşı ise 5 yıl hapis cezası aldı.

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