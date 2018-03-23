Sevgilisi, polisi, ihtiyarı... 10 yıl boyunca orayı çekti!

Ukraynalı fotoğrafçı Yevhen Kotenko, 10 yılını bir hayli öznel ve samimi bir fotoğraf projesine adamış. Evinin balkonundan görülen bir parkın üzerinde yer alan banktan bozma bir oturağın üzerinde oturan insanları fotoğraflayan Kotenko 10 yıl boyunca birbirinden farklı insanı kadrajına almış.

Yevhen Kotenko, "Ben kendime zaman veya sınır tanımadım, mutfağa gittim ve pencereden dışarı baktım" diyor. Kendileri her ne kadar geçtiğimiz yıl başka bir eve taşınmış olsa da bu projesine devam edeceğini de belirtiyor. Fotoğraflarının özellikle sosyal medyada ilgi görmesi ve binlerce beğeni alması Ukraynalı fotoğrafçıyı fazlasıyla memnun etmiş görünüyor.