Sevgilisi öpücüklere boğmuştu! Tuba'dan sürpriz karar

Umut Evirgen’le çekilen samimi kareleri yüzünden eleştirilen Tuba Büyüküstün, olayı unutturmak için İtalya Toskana’ya tatile gitti. Evirgen'le fotoğrafları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Tuba, sürpriz bir karar aldı.

Sevgilisi öpücüklere boğmuştu! Tuba'dan sürpriz karar

Geçtiğimiz günlerde objektiflere hayli samimi bir şekilde yakalanan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, olay yaratan görüntüleri unutturmak için yurt dışına kaçtı.İki çocuk annesi 36 yaşındaki güzel oyuncunun, 28 yaşındaki işletmeci aşkıyla Bodrum Türkbükü'ndeki Maça Kızı'nda çekilen fotoğrafları, iddialara göre Büyüküstün Ailesi'ni kızdırdı.

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Sevgilisi öpücüklere boğmuştu! Tuba'dan sürpriz karar

İTALYA'YA TATİLE GİTTİ: Güzel oyuncu, anne ve babasıyla kriz yaşadığı iddiasını yalanlasa da gözlerden uzak olup yaşananları unutturmak için kaçış planı yaptı.Saklambaç'ta yer alan habere göre; Umut Evirgen'le önceki gün İtalya'ya giden Tuba Büyüküstün, konaklamak için ise Toskana'yı seçti. Buradaki üzüm bağları ve UNESCO tarafından koruma altına alınan yerleri gezecek olan ünlü çift, böylece hem biraz moral depolayacak hem de gözlerden uzak kalacak.

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Sevgilisi öpücüklere boğmuştu! Tuba'dan sürpriz karar

YENİ FİKİRLER EDİNECEK: Etiler'deki bir mekana ortak olan sevgililer, Michelin yıldızlı restoranları da gezip, yeme içme konusunda yeni fikirler edinecek.

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Sevgilisi öpücüklere boğmuştu! Tuba'dan sürpriz karar

BİR DAHA ADIM ATMAYACAK: Bu arada Evirgen'le fotoğrafları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Tuba Büyüküstün'ün yaz boyunca bir daha Bodrum'a gitmeme kararı aldığı da konuşulanlar arasında.

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