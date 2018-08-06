Sevgilisi öpücüklere boğmuştu! Tuba'dan sürpriz karar

İTALYA'YA TATİLE GİTTİ: Güzel oyuncu, anne ve babasıyla kriz yaşadığı iddiasını yalanlasa da gözlerden uzak olup yaşananları unutturmak için kaçış planı yaptı.Saklambaç'ta yer alan habere göre; Umut Evirgen'le önceki gün İtalya'ya giden Tuba Büyüküstün, konaklamak için ise Toskana'yı seçti. Buradaki üzüm bağları ve UNESCO tarafından koruma altına alınan yerleri gezecek olan ünlü çift, böylece hem biraz moral depolayacak hem de gözlerden uzak kalacak.