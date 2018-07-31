Sevgilisi öpücüklere boğmuştu! Tuba Büyüküstün patladı

Bir hafta önce şiddetli bir tartışma yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, hafta sonu bu haberlerin tamamen asparagas olduğunu gözler önüne sermişti. Yaklaşık bir yıldan beri aşk yaşayan ünlü çift, önceki gün soluğu fahiş fiyatlarıyla ünlü Türkbükü Maça Kızı'nda almıştı. Bugüne kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu ile işletmeci sevgilisi, adeta "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" dedirten görüntülere imza atmıştı.

Ünlü oyuncu kendisini eleştirenlere yanıt verdi:



"Sevgili insanlar, yargılamayı çok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi olduğunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Daha başarılı? Daha iyi bir eş? Daha iyi bir çocuk? Daha iyi bir ebeveyn? Daha önemli ya da saygıdeğer? Olduğunuzdan daha mı günahsız hissetmenizi sağlıyor? Bu hayatta daha mı mutlu oluyorsunuz? O zaman lütfen devam edin. Ben size ayna olmayı kabul ediyorum. Sevgiler..."