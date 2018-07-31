Sevgilisi öpücüklere boğmuştu! Tuba Büyüküstün patladı

Tuba Büyüküstün bir süredir aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen ile Bodrum tatiline çıkmış, ikilinin samimi fotoğrafları olay olmuştu. Güzel oyuncu, kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Sevgilisi öpücüklere boğmuştu! Tuba Büyüküstün patladı

Bir hafta önce şiddetli bir tartışma yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, hafta sonu bu haberlerin tamamen asparagas olduğunu gözler önüne sermişti. Yaklaşık bir yıldan beri aşk yaşayan ünlü çift, önceki gün soluğu fahiş fiyatlarıyla ünlü Türkbükü Maça Kızı'nda almıştı. Bugüne kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu ile işletmeci sevgilisi, adeta "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" dedirten görüntülere imza atmıştı.

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Sevgilisi öpücüklere boğmuştu! Tuba Büyüküstün patladı

ÖPÜCÜKLERE BOĞMUŞTU: Kimseye aldırış etmeden iskelede romantik anlar yaşayan çiftten Umut Evirgen, sık sık Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğmuştu. Böylece ikili, bugüne kadarki en aşk dolu pozlarını objektiflere takılmış oldu. Kavga ettikleri iddialarının asılsız olduğunu gözler önüne seren ikilinin keyfi bir hayli yerindeydi.

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Sevgilisi öpücüklere boğmuştu! Tuba Büyüküstün patladı

Fotoğraflar yüzünden ailesiyle de ciddi bir kriz yaşayan Büyüküstün, sessizliğini Instagram sayfasında bozdu.

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Sevgilisi öpücüklere boğmuştu! Tuba Büyüküstün patladı

Ünlü oyuncu kendisini eleştirenlere yanıt verdi:

"Sevgili insanlar, yargılamayı çok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi olduğunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Daha başarılı? Daha iyi bir eş? Daha iyi bir çocuk? Daha iyi bir ebeveyn? Daha önemli ya da saygıdeğer? Olduğunuzdan daha mı günahsız hissetmenizi sağlıyor? Bu hayatta daha mı mutlu oluyorsunuz? O zaman lütfen devam edin. Ben size ayna olmayı kabul ediyorum. Sevgiler..."

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