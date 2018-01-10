Sevgilisi onu aldatınca kızdı bekaretini satışa çıkardı

Partnerinize kızdığınıza en fazla ne yaparsınız? En fazla ayrılırsınız. Ama bu işi çok ciddiye bindirenlerde var... 23 yaşındaki Amerikalı Bailey Gibson henüz bebekken, aşırı muhafazakar bir aile tarafından evlatlık alınmış. Yatılı kız lisesine gönderildiğinde karşı cinsle konuşması bile yasakmış. Bailey lise yıllarından sonra biyolojik babasıyla tanışıp, babaannesiyle yaşamaya başladığında işler değişmiş. Yaşadığı yerde hayatının aşkına rastlayıp, kendini ona saklamaya karar vermiş... Twitter

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Ta ki Bailey bir Sevgililer Günü'nde erkek arkadaşının onu aldattığını öğrenene kadar Genç kadın ilişkisini bitirmek yerine sorunları çözebiliriz dese de, gittikleri çift terapisinde bu ihanetin ilk olmadığını öğrenmiş.

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Uzun süre yas tutan genç kadın, erkek arkadaşının beklemeye değmediğini fark edip bekaretini kendisine ve hayatına yararı olacak şekilde kullanmaya karar verdiğini söylüyor. "Bekaretimi olabilecek en karlı biçimde kaybetmek istiyordum."



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