Sevgilisi Gülben Ergen'i kızdırdı komşuları çıldırttı! Ayrıldılar mı?

MANİDAR PAYLAŞIM: Burak Törer, Gülben Ergen’e sert karşılıklar vermedi. Aksine sevgilisini sakinleştirmeye, ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kavga anında duyuldu. Gülben Ergen olayın sitedeki dedikodusever komşulardan yayıldığını öğrenince çok sinirlendi. Instagram’da komşularının çocukları ile fotoğrafını paylaştı, altına da manidar bir yazı paylaştı: “Komşuluk böyle bir şey işte. Masallarımızda hep iyi yürekli kahramanlarımız var. Ve kötü kalplileri hep yeniyorlar.”