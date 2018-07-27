Sevgilisi Gülben Ergen'i kızdırdı komşuları çıldırttı! Ayrıldılar mı?

Gülben Ergen ile Burak Törer, ilk kavgalarını yaptı. Gülben Ergen’in Burak Törer’le çekildiği bütün fotoğrafları Instagram hesabından silmesi akıllara Gülben Ergen ve Burak Törer ayrıldı mı sorularını getirdi.

Sevgilisi Gülben Ergen'i kızdırdı komşuları çıldırttı! Ayrıldılar mı?

Gülben Ergen (46) geçen Mart’ta Burak Törer(48) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Her fırsatta mutluluk pozları veren, birbirlerine şiirler okuyan sevgililer ilk kavgalarını yaptı. TEVE2’deki ‘2. Sayfa’da yer alan habere göre; Bodrum tatiline devam eden Gülben Ergen önceki gün yazlığının verandasında sevgilisine yüksek sesle “Bana nasıl güvenmezsin? Sen bana inanmayacaksın da kime inanacaksın? Bana güvenmelisin” diye bağırdı.

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Sevgilisi Gülben Ergen'i kızdırdı komşuları çıldırttı! Ayrıldılar mı?

AYRILDILAR MI ? 2017 yılının en çok konuşulan ismi Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer’le dolu dizgin bir birliktelik yaşıyordu. Çift aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan da çekinmiyordu. Fakat Gülben Ergen’in Burak Törer’le çekildiği bütün fotoğrafları Instagram hesabından silmesi akıllara Gülben Ergen ve Burak Törer ayrıldı mı sorularını getirdi.

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Sevgilisi Gülben Ergen'i kızdırdı komşuları çıldırttı! Ayrıldılar mı?

MANİDAR PAYLAŞIM: Burak Törer, Gülben Ergen’e sert karşılıklar vermedi. Aksine sevgilisini sakinleştirmeye, ortamı yumuşatmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kavga anında duyuldu. Gülben Ergen olayın sitedeki dedikodusever komşulardan yayıldığını öğrenince çok sinirlendi. Instagram’da komşularının çocukları ile fotoğrafını paylaştı, altına da manidar bir yazı paylaştı: “Komşuluk böyle bir şey işte. Masallarımızda hep iyi yürekli kahramanlarımız var. Ve kötü kalplileri hep yeniyorlar.”

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Sevgilisi Gülben Ergen'i kızdırdı komşuları çıldırttı! Ayrıldılar mı?

Gülben Ergen-Burak Törer çifti, geçtiğimiz hafta Bodrum’da birlikte tatil yaptılar. Ve sık sık sarılarak kendilerini çeken basın mensuplarına pozlar verdi. Çiftin dolu dizgin devam eden birlikteliklerine nazar mı değdi?

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