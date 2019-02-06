Sevgililer gününe ilginç kampanya! Hamam böceğine eski sevgilinizin ismini verin

İngiltere Sevenoaks'ta bulunan Hemsley Koruma Merkezi (HCC) tarafından yapılan kampanyada, vatandaşlara 1.50 Pound ücret ödeyerek eski sevgililerinin isimlerini bir hamam böceğine verme fırsatı sunuluyor.
Hayvanat bahçesinin Facebook sayfasında ilan edilen kampanyada "İntikam alması gerekmeyenler için, Sevgililer Günü'nde eski sevgilinize geri dönme konusunda daha iyi hissetmenizi sağlamanın başka bir yolu var. HCC, bu özel aşk tatilinde arkadaşınızın değersiz eski sevgilisinin onuruna bir hamam böceği seçme şansı sunuyor" ifadeleri kullanıldı.
Başka bir kullanıcı ise, "Bir dahaki sefere bir sıçan, çakal ya da kurbağa için sponsor olmak isterim" dedi.
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