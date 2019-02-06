Sevgililer gününe ilginç kampanya! Hamam böceğine eski sevgilinizin ismini verin

Sevgililer günü yaklaşırken, yine bir hayvanat bahçesi tarafından 'iyi hatırlanmayan eski sevgililer' için bir kampanya başlatıldı.

Sevgililer gününe ilginç kampanya! Hamam böceğine eski sevgilinizin ismini verin

İngiltere Sevenoaks'ta bulunan Hemsley Koruma Merkezi (HCC) tarafından yapılan kampanyada, vatandaşlara 1.50 Pound ücret ödeyerek eski sevgililerinin isimlerini bir hamam böceğine verme fırsatı sunuluyor.

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Sevgililer gününe ilginç kampanya! Hamam böceğine eski sevgilinizin ismini verin

Hayvanat bahçesinin Facebook sayfasında ilan edilen kampanyada "İntikam alması gerekmeyenler için, Sevgililer Günü'nde eski sevgilinize geri dönme konusunda daha iyi hissetmenizi sağlamanın başka bir yolu var. HCC, bu özel aşk tatilinde arkadaşınızın değersiz eski sevgilisinin onuruna bir hamam böceği seçme şansı sunuyor" ifadeleri kullanıldı.

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Sevgililer gününe ilginç kampanya! Hamam böceğine eski sevgilinizin ismini verin

Hayvanat bahçesinin bu paylaşımına ise çok sayıda yorum yapıldı. Bir kullanıcı, "Umarım çok fazla hamam böceğine sahiplerdir çünkü aklımda birkaç isim var" derken, bir başka kullanıcı ise "Güzel fikir, ancak param bunun için bitebilir" ifadelerini kullandı.

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Sevgililer gününe ilginç kampanya! Hamam böceğine eski sevgilinizin ismini verin

Başka bir kullanıcı ise, "Bir dahaki sefere bir sıçan, çakal ya da kurbağa için sponsor olmak isterim" dedi.

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