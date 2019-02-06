Sevgililer gününe ilginç kampanya! Hamam böceğine eski sevgilinizin ismini verin

Hayvanat bahçesinin bu paylaşımına ise çok sayıda yorum yapıldı. Bir kullanıcı, "Umarım çok fazla hamam böceğine sahiplerdir çünkü aklımda birkaç isim var" derken, bir başka kullanıcı ise "Güzel fikir, ancak param bunun için bitebilir" ifadelerini kullandı.