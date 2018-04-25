  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sevgili cinayetinde korkunç ayrıntı! 7 yaşındaki oğlu anlattı

Sevgili cinayetinde korkunç ayrıntı! 7 yaşındaki oğlu anlattı

Denizli’de sevgilisi Mertkan Öztürk’ün döverek öldürdüğü Azeri Türkay İseyeva’nın kuzeni Natavan Ahmedova, defalarca şiddete uğrayan genç kadının polise başvurduğunu, kimsenin şikâyetleriyle ilgilenmediğini iddia etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-04-2018 07:30 - Güncelleme: 25-04-2018 07:30

DENİZLİ’de 2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Türkay İseyeva (33), 18 Nisan’da dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan sevgilisi Mertkan Öztürk, genç kadının merdivenden düşerek hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak ön otopside İseyeva’nın darp nedeniyle vücudunun büyük bölümünde morluklar oluştuğu, dövülme sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BOYNU KIRILMIŞTI... Genç kadının ölümünün ardından bir hafta geçti. İseyeva’nın kuzeni Natavan Ahmedova, Türkay’ın katil zanlısından sürekli şiddet gördüğünü söyledi ve olaydan sonra zanlının ailesi tarafından da tehdit edildiklerini öne sürdü. Gazete Habertürk’ten İrem Koca'ya konuşan Natavan Ahmedova, şiddete kendisinin de şahit olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Görüşüyorduk kuzenimle. Bir keresinde 2-3 günlüğüne ziyaret ettim. Gözümün önünde en az 4 kere dövdü kızı. Hep döverdi. Kuzenim kurtulamıyordu. Kimse bizim şikâyetlerimize bakmadı. Şahit tuttular, abisi hep kurtardı. Türkay’ı alıp götürmek istedim ama ‘Seviyorum’ diyordu. Adam her defasında kandırıyordu. Ölmeden 3 gün önce konuştuk. ‘Ayrıldım, kurtuldum’ dedi. Ama hep takip etti. Sonra duyduk döverek öldürmüş. Kafası paramparçaydı.

‘ANNEMİ SAÇLARINDAN TUTUP DUVARLARA VURDU’... Olayların, İseyeva’nın önceki ilişkisinden olan 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde yaşandığını anlatan Ahmedova, “Çocuk anlattı, ‘Annemi saçlarından tutup duvarlara vurdu, ağzından, burnundan kanlar aktı’ dedi. Çocuk banyoya götürüp yüzünü yıkamış ama çoktan ölmüş zaten. Çocuğu da ‘Seni öldüreceğim’ diye tehdit etmiş. Psikolojisi bozuldu, uyuyamıyor. Gözlerini kapadığı anda Mert geldi diye ağlıyor” dedi.

‘AİLESİNDEN TEHDİT ALIYORUZ’... İseyeva’yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mertkan Öztürk’ün ailesinden tehditler aldığını öne süren Ahmedova, şunları söyledi: “Abisi, olaya şahit olan kuzenimizi de bizi de tehdit ediyor. ‘4 avukat tuttuk, Mert’i kurtaracağız’ diyorlar. O adamı kurtarmalarına izin vermesinler. Mert’ten olan 5 aylık bebeği var. O da Denizli’de devlet korumasında, yuvadaymış. Cumhurbaşkanı’mıza sesleniyoruz; Bize yardım etsin.”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sevgili cinayetinde korkunç ayrıntı! 7 yaşındaki oğlu anlattı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro