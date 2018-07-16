Severek yiyordu ölümüne neden oldu

Vibriyoz teşhisi konulan talihsiz kadın, hastalıkla 21 gün savaştıktan sonra sonra hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu hastalığın belirtilerinin ishal, mide bulantısı, ateş ve titreme olduğunu söyleyerek, daha çok sıcak aylarda olabileceğini açıkladı.







