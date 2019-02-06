Sevda Demirel Defne Samyeli'ni topa tuttu: Çocuk istismarları neden arttı diye sormayın

Bir döneme damga vuran ünlü model Sevda Demirel, 15 yaşındaki Derin Talu'nun paylaşımına 'sonra da çocuk istismarları neden arttı diye sormayın' diyerek isyan etti ve Defne Samyeli'ne çok konuşulacak sözler sarfetti.

Sevda Demirel Defne Samyeli'ni topa tuttu: Çocuk istismarları neden arttı diye sormayın

Bir dönemin olay ismi Sevda Demirel, Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla bir anda magazin gündemine oturdu. Demirel, şu sıralar ünlü şovmen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Samyeli'ni kızına ilgi göstermemekle suçladı.

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Sevda Demirel Defne Samyeli'ni topa tuttu: Çocuk istismarları neden arttı diye sormayın

Ünlü model yaptığı yorumda, "Defne aşk yaşamaktan şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi, sonra da çocuk istismarları neden arttı diye sormayın, bu ne yahu 30 yaşında kadın makyajı ve pozu?" ifadelerini kullandı.

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Sevda Demirel Defne Samyeli'ni topa tuttu: Çocuk istismarları neden arttı diye sormayın

Ancak 15 yaşındaki Derin Talu'nun sosyal medya paylaşımları sık sık eleştiri konusu olsa da Talu ve annesi bu eleştiriye de bir yanıt vermekten kaçındı.

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Sevda Demirel Defne Samyeli'ni topa tuttu: Çocuk istismarları neden arttı diye sormayın

2003 doğumlu olan Derin Talu, Defne Samyeli'nin Eren Talu’dan olan ikinci kızı. Defne-Eren Çiftinin bir de Deren Talu isminde bir kızı bulunuyor.

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