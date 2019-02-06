Sevda Demirel Defne Samyeli'ni topa tuttu: Çocuk istismarları neden arttı diye sormayın

Bir dönemin olay ismi Sevda Demirel, Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla bir anda magazin gündemine oturdu. Demirel, şu sıralar ünlü şovmen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Samyeli'ni kızına ilgi göstermemekle suçladı.
Ünlü model yaptığı yorumda, "Defne aşk yaşamaktan şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi, sonra da çocuk istismarları neden arttı diye sormayın, bu ne yahu 30 yaşında kadın makyajı ve pozu?" ifadelerini kullandı.
2003 doğumlu olan Derin Talu, Defne Samyeli'nin Eren Talu’dan olan ikinci kızı. Defne-Eren Çiftinin bir de Deren Talu isminde bir kızı bulunuyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER