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Sevda Aydan'ın eşi ve çocukları kim Efe Aydan kimdir?

Sevda Aydan'ın eşi ve çocukları kim Efe Aydan kimdir?

Kaynanalar dizisindeki Tijen karakteri ile bilinen Sevda Aydan hayatını kaybetti. Peki Sevda Aydan kimdir nereli kaç yaşında? Sevda Aydan'ın oğlu Efe Aydan da çok ünlü bir isim. İşte Sevda Aydan'ın eşi ve çocukları hakkında merak edilenler.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 12:14 - Güncelleme: 06-04-2018 15:47

2018 yılında aldığımı ölüm haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kaynanalar dizisinin Tijen'i olarak tanıdığımı Sevda Aydan hayatını kaybetti. Sevda Aydan'ın ölümü sanat camiasını sarstı. Peki Kaynanalar'ın Tijen'i Sevda Aydan kimdir nereli kaç yaşında? Sevda Aydan'ın oğlu Efe Aydan kimdir o da çok tanıdık bir isim. İşte tüm detaylar

SEVDA AYDAN KİMDİR; Türkiye'nin Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof.Dr. Sevda Aydan, İzmir'de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aydan'ın cenazesinin Cenazesi yarın Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Sevda Aydan'ın vefat haberinden sonra herkes Google üzerinden Sevda Aydan kimdir? sorusunun yanıtını arıyor.  Soprano, dizi ve sinema oyuncusu (İstanbul 1930). olana Sevda Aydan bir döneme damgasını vuran "Kaynanalar" adlı sinema ve dizi filmindeki başarıyla canlandırdığı Tijen karakteriyle sinemaseverlerin gönlünde taht kurmuştu.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti o dizide oynamıştıYeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti o dizide oynamıştıYeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti o dizide oynamıştıYeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti o dizide oynamıştıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operasında Traviata operası ile sanat hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı.

1962'de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Baku operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. Televizyon dünyasında TRT'nin TV dizisi Kaynanalar'daki Tijen rolü ile tanındı.

2 OĞLU VAR İKİSİ DE ÇOK TANIDIK; Sevda Aydan, eski milli basketbolcu Efe Aydan ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesidir.

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