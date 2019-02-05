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Sevcan Yaşar kaç yaşında Erkenci Kuş'tan ayrılan Aylin kimdir?

Sevcan Yaşar kaç yaşında Erkenci Kuş'tan ayrılan Aylin kimdir?

Star ekranlarının en çok sevilen ve izlenen dizilerinden biri olan Erkenci Kuş son bölümde flaş bir ayrılık yaşandı. Dzinin Aylin'i Sevcan Yaşar dizinin kadrosundan ayrıldı. Peki fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Sevcan Yaşar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı?

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 11:55 - Güncelleme: 05-02-2019 09:40

Sevcan Yaşar Erkenci Kuş dizisinden ayrıldı. Aylin karakterine hayat veren Sevcan Yaşar, Güle Güle Aylin diyerek diziye veda ettiğini instagram hesabından duyurdu ve sevenlerine teşekkür etti. Miss Model Of Turkey'de birinci olan ve Miss Model Of World yarışmasında kainat güzeli seçilen Sevcan Yaşar, Kayıp Şehir, Böyle Bitmesin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Erkenci Kuş gibi dizilerde yer aldı. Peki, Sevcan Yaşar kimdir ve kaç yaşındadır? 

SEVCAN YAŞAR KİMDİR: 1990 yılında dünyaya gelen Sevcan Yaşar, kendisini şu sözlerle tanımlıyor;

“İzmirliyim. Biyoloji bölümünü bitirdim. Şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde okuyorum. Daha önce 'Aramızda Kalsın', 'Kayıp Şehir' ve 'Böyle Bitmesin' gibi kısa süreli dizilerde rol aldım.

Sevdiğim insanlar için her şeyi yapabilecek duruma gelebiliyorum. Kendimden çok sevdiğim insanları düşünüyorum. Onlara karşı çok korumacı oluyorum. O yüzden ailem için ölebilirim. Ailemde doktorlar, memurlar var; başta benim oyuncu olmama şaşırdılar.

Beni zorlayacak karakterler çok hoşuma gidiyor, beni heyecanlandırıyor. Avukat ya da doktor gibi karakterleri oynamak, beni hiç cezbetmiyor. Zorluklar yaşamış, belki psikolojik sorunları olan birini canlandırmayı çok isterim.

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