Sevakin adası nerede bakın hangi Osmanlı imparatoru fethetmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezileri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama da Sevakin Adası'nı Türkiye'nin restorasyonuyla tekrar ihya edeceğini açıkladı. Sevakin Adası'nın tarihini sizler için derledik. Peki Sevakin Adası nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretinin ikinci gününde başkent Hartum'dan uçakla Port Sudan Havaalanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan halkı büyük sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu şehri olan Sevakin Adası'nı ziyaret etti. Sevakin, Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısında liman şehri. Geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı iken, 30 kilometre kuzeyde Port Sudan'ın kurulmasıyla önemi ikincil dereceye düşmüştür.

YAVUZ SULTAN SELİM FETHETTİ 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi ile Türk topraklarına katılan Sevakin Adası, 1882'de Mısır'ın İngilizlerce işgaliyle fiilen Türk denetiminden çıktı ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması'nın 17. maddesi uyarınca kesin olarak İngiliz idaresinde Mısır'a bırakıldı. Sudan'ın İngiliz-Mısır idaresinden 1956 yılında bağımsızlığını kazanması ile, Suakin de Sudan topraklarının bir parçası oldu.