Sette ölümden dönen oyuncular

Hepimiz filmleri, dizileri ve tiyatroları severek izleriz. İzlerken de çoğumuzun aklından oyuncular için şu tarz düşünceler geçer: "Hayatı bunlar yaşıyor ya.", "Kolay bu, ben de yaparım!" İşte yanıldığımız bir nokta. İzlediklerimiz hiç de görüldüğü kadar kolay değil, aksine bolca tehlikeyle dolu. Sakatlık yaşama riskiyse gayet yaygın.