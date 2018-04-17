Sette ölümden dönen oyuncular

Hepimiz filmleri, dizileri ve tiyatroları severek izleriz. İzlerken de çoğumuzun aklından oyuncular için şu tarz düşünceler geçer: "Hayatı bunlar yaşıyor ya.", "Kolay bu, ben de yaparım!" İşte yanıldığımız bir nokta. İzlediklerimiz hiç de görüldüğü kadar kolay değil, aksine bolca tehlikeyle dolu. Sakatlık yaşama riskiyse gayet yaygın.
İşte rolleri sırasında ciddi sakatlıklar yaşayan 15 oyuncu: Hugh Jackman
Yıllarca Wolverine'de rol alan Jackman'ın kendini sol üst baldırından ve sol gözünün çok yakınından bıçaklaması, bir dublör oyuncunun hatası yüzündense neredeyse boynunun kırılması gibi bolca sakatlık yaşadığı biliniyor.
Sylvester Stallone "Cehenem Melekleri 3" filminin çekimi sırasında düşen ve belini sakatlayan Stallone, daha sonra sırtına platin takmak zorunda kaldıkları için bu konuyu bir röportajında şöyle dalgaya almış: "...Eğer gıcırtılıysam kafanıza takmayın yani. Sorun ayakkabılarımda değil, belimde."
Halle Berry "Gothika" filminde Halle Berry'nin karakteri metale doğru sertçe bastılırmak zorunda kalıyordu. Sahnenin çekimleri yaparken Berrry'nin kolu kırıldı. Aynı sahnede yer alan Robert Downey Jr. daha sonra kolunu tuttuğu sırada kırılışını duyduğundan bahsetmiş.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER