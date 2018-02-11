Sessiz sedasız apar topar evlendi iddialar bomba gibiydi

Hatırlarsanız birkaç gün önce Ali Sunal'ın evlilik yolunda olduğuna dair haberler çıkmıştı. Ali Sunal'ın bir süredir beraber olduğu modacı Nazlı Kurbanzade ile nişanlandığı ve evleneceği iddia edilmişti. Sonunda Sunal ailesinden bir evlilik haberi geldi.
Herkes ağabeyi Ali Sunal'dan evlilik bekliyordu ama onlar sağ gösterip sol vurdular. Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile evlendi.
Çift, Taksim'deki bir otelde 80 kişilik bir düğün organize etti. Düğüne çiftin yakın dostları ve aileleri katıldı. Basının içeri alınmadığı düğünde Ezo Sunal ve yakınları sosyal medyadan da hiçbir paylaşım yapmadı.
EVLENECEĞİ KONUŞULUYORDU; Kısa bir süre öncede Ali Sunal'ın Nazlı Kurbanzade ile evleneceği iddiası ortaya atılmıştı. Ardından birkaç gün sonra açıklama yapmışlardı.
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