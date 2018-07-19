Serviste unutulan Alperen'in ölümü davasında karar çıktı

Çiğli’nin Köyiçi Mahallesi’nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’na götürülmek üzere servis sürücüsü Taner İşgören (47) ile rehber personel D.K.’ya (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen’i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen’in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca, okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve Alperen’in okula girmediği görüldü.

Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen’in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri, polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği saklayarak, Alperen’in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söyledi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak, olayı aydınlattı. Alperen’in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, servis sürücüsü Taner İşgören ile eşi okul işletmecisi Yurdagül İşgören, tutuklandı. Kamuoyunun tepkisine neden olan olayın ardından Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar servis sürücüsü Taner İşgören ile eşi Yurdagül İşgören, tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K. ve sorumlu müdür Bekir Gül hakkında ’bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ ile ’suç delillerini yok etmek’ suçlarından toplam 14’er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen Arzu Gülmez hakkında, ’taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı Ahmet somun hakkında ise ’suç delillerini yok etmek’ten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi.

’OĞLUMU EMANET ETTİĞİM KİŞİLERDEN KORUYAMADIM’ Duruşma öncesi açıklama yapan Alperenin annesi Buket Sakin, "Ben oğlumu koruyamadım. Nasıl ki Ceylinin annesi Eylülün annesi, yavrularını koruyamadıysa ben de koruyamadım. Ki ben oğlumla parklarda oynarken bir adım arkasında düşerse diyen duran bir anne. Ama ben oğlumu emanet ettiğim kişilerden koruyamadım. Alınacak karar emsal olarak hayatımıza girecek. Bundan sonrada benzer davalarda önemli bir etkisi olacaktır" diye konuştu.

  • Güncel 19 Temmuz 2018 21:09
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