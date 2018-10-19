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Servis sürücüsü alkollü çıktı öğrencileri okula polis bıraktı

Servis sürücüsü alkollü çıktı öğrencileri okula polis bıraktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yapılan trafik uygulamasında durdurulan ve içerisinde 14 ilkokul öğrencisinin bulunduğu servis minibüsün sürücüsü Y.O.'nun 0.77 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 11:00 - Güncelleme: 19-10-2018 11:00

Sürücüye 1453 lira para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, öğrenciler derse geç kalmamaları için yetki belgeli polisin kullandığı aynı minibüsle okula bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, şehir içinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi. Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde, içerisinde yaşları 6 ila 8 arasında değişen 14 ilkokul öğrencisinin bulunduğu Y.O. yönetimindeki servis minibüsünü durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü Y.O.'nun 0.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.O.'nun ehliyetine 6 süreyle el konulurken, hakkında 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak', 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak' ile 'emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak' suçlarından 1453 lira ceza cezai işlem uygulandı.

ÖĞRENCİLERİ, POLİS OKULA BIRAKTI
Minibüs içerisindeki 14 öğrenci derse geç kalmamaları için yetki belgeleri bulunan bir polis memurunun kullandığı aynı araçla yakında bulunan Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu'na bırakıldı. Minibüs daha sonra trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Polis, gün içerisindeki denetimlerde 72 araç ve sürücüsünün sorgulamasını yaptı. Denetimlerde 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 3 sürücüye araçlarının muayenesini geciktirmek, 2 araç sürücüsüne ise fazla yolcu taşımaktan toplam  13 bin 284 lira idari para cezası uyguladı.

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Kaynak : DHA

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