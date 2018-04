Servet'in Final Bölümü Fragmanı

Servet final bölüm fragmanı yayınlandı. Servet'in yeni bölümünde neler olacak? Servet 3 Mayıs 2018 Perşembe akşamı Show TV...

Ferah Feza her yıl 18 yaşını doldurup, kaldıkları yetiştirme yurtlarından ayrılmak zorunda olan binlerce gençten biriydi. Ancak diğerlerinden önemli bir farkı vardı, kimsesiz değildi. Henüz bilmese de büyük bir ailesi vardı ve hayalini bile kuramayacağı kadar zengindi. Can Yiğit, 29 yaşındaydı. Tıpkı Ferah gibi anne ve babasını kaybetmişti. Evlatlık gibi büyümüş olsa da ülke çapında önemli bir iş adamının kanatları altında, onun oğlundan farksız, her istediğini yapabilecek güçteydi. Bu yaşta kimsenin kolay sahip olamayacağı bir güce ve paraya sahipti, bu büyük aileyi yönetiyordu.

Fettah Holding’in sahibi Kudret Fettah’ın talimatıyla asıl kimliğini bilmediği Ferah’a, hakkı olan serveti vermek için yola çıktığında bu yolun hem Ferah’ın hem de kendisinin sınavı olacağını bilmiyordu. Can ve Ferah, paylaşılamayan dev bir servet için yapılan kavganın ortasında kaldılar. Herkesin kendi servetini aradığı bu hayatta zorlu sınavlardan geçeceklerdi; Can, Ferah için kendisinin bile tahmin edemeyeceği kadar ileri gidecek her şeyi, herkesi karşısına alacaktı. Birbirlerini yaşatmak için saf aşklarından vazgeçmeleri gerekiyordu. Bu kirli kavga servet peşinde koşan herkesi içine çekecek, temiz kalmayı başaranlar hayattaki servetlerine kavuşacaktı.