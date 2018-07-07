Sertab Erener ortalığı kasıp kavurdu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde Erener, sevilen şarkılarını "Sertab'ın Müzikali" isimli gösteri eşliğinde söyledi. Şarkıcının eski kliplerinden esinlenerek hazırlanan sahne şovunda, Erener'in şarkılarına yedi dansçı ile yedi müzisyen eşlik etti. Şarkıcının eski kliplerinden esinlenerek hazırlanan sahne şovunda, Erener'in şarkılarına yedi dansçı ile yedi müzisyen eşlik etti.
Seslendirilen şarkıların dönemine ait farklı kostümlerin kullanıldığı "Sertab'ın Müzikali", 1990'lar ve 2000'ler adı verilen iki bölümden oluştu. Koreografilerini Beyhan Murphy'nin hazırladığı konser, yaklaşık 2 saat sürdü. Sertap Erener, seslendirdiği şarkılarla dinleyenlerin kulaklarındaki pası sildi adeta.
İşte müthiş geceden kareler...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER