Sertab Erener ortalığı kasıp kavurdu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde Erener, sevilen şarkılarını "Sertab'ın Müzikali" isimli gösteri eşliğinde söyledi. Şarkıcının eski kliplerinden esinlenerek hazırlanan sahne şovunda, Erener'in şarkılarına yedi dansçı ile yedi müzisyen eşlik etti. Şarkıcının eski kliplerinden esinlenerek hazırlanan sahne şovunda, Erener'in şarkılarına yedi dansçı ile yedi müzisyen eşlik etti.

