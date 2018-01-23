Sermiyan Midyat'a büyük şok o sözler başını yaktı!

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat’ın, Cihangir’de birlikte yaşadığı köpeğine tepki gösteren komşularına ‘Asansöre köpek de biner eşek de!’ sözleriyle hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Sermiyan Midyat ile şikayetçiler Sinan Berksöz ve Osman Berksöz katılmadı. Twitter

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Tarafları avukatları temsil etti. Berksöz ailesinin avukatı duruşmada söz alarak, şikayetlerinin devam ettiğini, sanık Midyat’ın cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Midyat’ın avukatı Dilara Sezgin ise olaydaki asıl mağdurun müvekkili olduğunu belirterek, “Müvekkilim mağdurdur. Olayın yaşandığı evden ayrılmak zorunda kalmıştır. Hakaret iddialarına ilişkin hiçbir somut delil bulunmamaktadır. Beraat talep ediyoruz” dedi. Twitter

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Davayı karara bağlayan mahkeme, mevcut delil durumu ve atılı suçun yasal unsurlarını dikkate alarak, Midyat’ı Bin 500 TL adli para cezasına çarptırarak, 5 yıl süreyle erteledi. Twitter

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