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Serkan Kaya kimdir aslen nereli İbrahim Tatlıses'in neyi?

Serkan Kaya kimdir aslen nereli İbrahim Tatlıses'in neyi?

Serkan Kaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Serkan Kaya'nın eşi, çocukları kim soruları merak konusu oldu. Şarkılara kattığı farklı yorum ile bir anda dikkatleri çeken Serkan Kaya İbrahim Tatlıses'in neyi oluyor, akrabalar mı? Serkan Kaya biyoğrafisi haberimizde...

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 15:00 - Güncelleme: 19-02-2018 15:00

Serkan Kaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Serkan Kaya'nın karısı kim kaç çocuğu var sorularının yanıtı haberimizde. 1978 Sivas doğumlu olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile akraba sanılsa da aralarında kan bağı yok. 

SERKAN KAYA KİMDİR: Türk besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Serkan Kaya’nın yaşı, eğitimi ve kariyerine ilişkin bilgileri derledik. İşte - Kalakaldım” ve “Mesele” şarkılarıyla çıkış yapan arabesk müziğin son starı Serkan Kaya’nın hakkında bilinmeyenler!

Sivas’ta 1978'de dünyaya gelen Serkan Kaya; okul hayatını Sivas’ta tamamlamasının ardından askere gitti. Serkan Kaya, Sivas Endüstri Lisesi’ni bitirdikten sonra gittiği askerliğini Ankara Armoni Mızıka Birliği’nde tamamladı. Vatani görevinin ardından İstanbul’a gelen Serkan Kaya, 2001 yılında ilk albümünü yayınladı.

İLK ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKARDI: İlk albümünün ardından albüm çalışmasına ara veren sanatçı söz ve beste çalışmalarına ağırlık verdi. 2011 yılında ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ adlı albümüyle müzik piyasasında ‘bitti’ denilen arabesk müziğe yeni bir bakış açısı getirdi. Yaptığı müziği ‘Modern Arabesk’ olarak tanımlayan Serkan Kaya, bu albümdeki bütün şarkıların sözü ve müziğini de kendisi yazdı.

SERKAN KAYA ALBÜMLERİ: ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ albümünün çıkış şarkısı olan ‘Sevemiyorum’ şarkısına klip çeken Serkan Kaya, daha sonra ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ ve ‘Zor Bela’ adlı şarkılarını kliplendirdi. Bu süre zarfında Türkiye’nin bir çok şehrinde konser veren Serkan Kaya, arabesk müzik formatına aykırı mekanlarda da ‘Arabesk Geceleri’ konseptini sokarak bir ilki başardı ve büyük bir beğeni kazanarak Arabesk müzikte yeni bir çığır açtı. 3 yıllık bir çalışmanın ardından 16 Mart 2015’te ‘Gönül Bahçem’ albümü ile müzik sektöründe ‘Arabesk Müziğin Yeni Starı’ olarak gösterildi. Türkiye’de ‘Arabesk’ müziği tekrardan canlandıran Serkan Kaya, ‘Gönül Bahçem’ albümü ile en çok satanlar listesinde yer aldı. Serkan Kaya, 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştı

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