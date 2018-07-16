Şerif Ali Tekalan kimdir şu an nerede? Mehmet Görmez ile...

Şerif Ali Tekalan eski Fatih Üniversitesi Rektörü. Hakkında tutuklama kararı olan Şerif Ali Tekalan firar eden ilk FETÖ'cülerden biri. Örgüt lideri Fethullah Gülen, gözdesi olan dekan Şerif Ali Tekalan'ı Amerika'daki üniversitesinin başına getirdi. Şerif Ali Tekalan şu anda Texas'taki North American Üniversitesi'nün rektörü olarak görev yapıyor.

Gülen'in yerine aday : Şerif Ali Tekalan, Gülen'den sonra örgütün başına gelecek isimlerden biri olarak görülüyor. Rakibi Mustafa Özcan ile çekişme halinde. FETÖ'nün Türkiye'deki sivil bir numarası olarak görülen Mustafa Özcan, örgütün para kasası Kaynak Holding'in de beyniydi. Örgütün 20 yılı aşkın süredir Balkanlar'dan sorumlu imamlığını da yapan Özcan, Gülen'in veliahtı olduğunu iddia ediyor ve Şerif Ali Tekalan ile alttan alta bir savaş yürütüyor.

Şerif Ali Tekalan'ın pislikleri : Fatih Üniversitesi'nin rektörü olan Tekalan örgütün en pis operasyonlarında parmağı olan bir isim. Şerif Ali Tekalan "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık konumunda. Hakkında yakalama kararları bulunan Şerif Ali Tekalan'ın önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtı. Tekalan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "aranan teröristler" listesinde 300 bin TL'ye kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alıyor.

Oğlu'nu kiminle evlendirdi? : Şerif Ali Tekalan oğlu Tarık Tekalan'ı Esad rejiminin finansörü olarak gösterilen Hashem Akkad'ın kızı Lana ile evlendirdi. 1990 doğumlu Tarık Tekalan, örgüte bağlı Fatih Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler bölümünde okudu. 1991 doğumlu olan Lana Akkad da aynı üniversitede işletme bölümünde okudu.

Dünürü Hashem Akkad kimdir? : Şerif Ali Tekalan'ın dünürü, Beşar Esed’e oldukça yakın bir isim. Suriye’de bir dönem milletvekilliği de yapan Hashem Akkad, petrol ve plastik sektörü dahil olmak üzere farklı alanlarda 14 şirketin sahibi. Suriye rejiminin ordusuna silah, mermi, askeri teçhizat sağlayan en önemli iş adamlarından biri olan Akkad, hakkında Esed rejimi ile doğrudan bağlantılı olduğu ve rejime yardım ettiği gerekçesiyle İngiltere ve Fransa’ya giriş yasağı var.

Şu an nerede? : Firari olan Şerif Ali Tekalan şu anda örgütün Amerika'daki üniversitesinde rektör olarak görev yapıyor. Tekalan Texas eyaletinin Houston şehrindeki North American Üniversitesi rektörlüğüne 2017 yılında getirildi. Texas'ta 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'nun (THECB) onayı ile North American College adıyla faaliyete başlayan okulun 2013 yılında ismini North American Üniversitesi olarak değiştirdiği görülüyor.

FETÖ örgütündeki konumu : Şerif Ali Tekalan FETÖ örgüt yapılanmasının en tepesinde yer alan 12 kişilik Başyüceler Şurası'nda bulunuyor.



Şerif Ali Tekalan nereli : Şerif Ali Tekalan Afyonkarahisar Sandıklı'dan. 1952 doğumlu olan Şerif Ali Tekalan tıp doktoru. 1976’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Şerif Ali Tekalan, 1991 yılında profesör oldu. Tekalan 1990-1991 yılları arasında TÜBİTAK Tıp Araştırma Grubu Yürütme Komitesi sekreterliği yaptı. 1992 yılında Turgut Özal tarafından YÖK üyeliğine seçilen Şerif Ali Tekalan (1992-1996) , YÖK Yürütme Kurulu üyesi olarak çalıştı.

2010 yılında Fatih Üniversitesi'nin rektörü olan Şerif Ali Tekalan örgütün üniversitesi 2016 kapatılınca yurt dışına kaçan ilk FETÖ'cülerden biri oldu.

Mehmet Görmez ile görüşmesi : FETÖ'cü rektör Şerif Ali Tekalan'ı gündeme getiren ise Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'in itirafı oldu. Mehmet Görmez Tekalan ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi : 'Doğrudur. Geldi, kendisi… Son zamanlarda, sıkıştığı zamanlarda bazı şeyler anlattı. Ben de kendisine nasihatlerde bulundum. Böyle yanlış hareketlerle, devletin kurumlarına sızarak, bu tür yanlışlıklar yapmamaları gerektiğini izah ettim.'