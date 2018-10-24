Seri katil yakalandı ! Tam 13 kişiyi öldürmüş

SAMSUN'da şarküteri işletmecisi 44 yaşındaki Mehmet Ali Çayıroğlu, 2 kişinin gece yarısı gasp edilmesiyle ilgili gözaltına alındı. Çayıroğlu, Ordu ve Samsun'daki 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu ve gasp iddiasıyla tutuklandı.

CEZAEVİNDEN GEÇEN YIL ÇIKMIŞ

Daha önce birçok kez cezaevine girip çıkan, son olarak cezaevinden 19 Ocak'ta çıktığı belirtilen Çayıroğlu ile ilgili cinayetler araştırılırken polis 2 cinayetin daha Çayıroğlu tarafından yapıldı tespit edildi. Mehmet Ali Çayıroğlu tutuklandıktan sonra, basında çıkan haberler üzerine Akkuş Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan bir ihbar mektubu incelemeye alındı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Suçlamaları kabul etmeyen ve kurbanları tanımadığını anlatan Çayıroğlu’nun, cezaevindeyken bir yakınına mektup yazdığı ve yardım istediği, mektupta ise öldürülen 4 kişinin isminin de yer aldığı belirlendi. Ormancık Mahallesi'ndeki evde 9 Nisan'da çıkan yangında ölen Dursun Kurt ile 22 Temmuz'da evdeki yangında oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide (59) ile birlikte ölen Sabri Güneş'in (68) isminin mektupta yer aldığı saptandı. Mektubun ele geçirilmesiyle cinayet bağlantısı ortaya çıkarılırken, soruşturma daha da derinleştirildi.

YENİ BİR CİNAYET DAHA ORTAYA ÇIKTI

Jandarma özel ekibi, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun öldürdüğü iddia edilen kişiler ve bağlantılarını tek tek araştırarak suç delillerini ortaya çıkarıyor. Bu kapsamda 24 Şubat’ta Ünye’de evde yanarak hayatını kaybeden Nuri-Lütfiye Usluoğlu çiftinin, normal ev yangınıyla ölmediği, yangından önce öldürüldüğü iddia edildi. Nuri Usluoğlu’nun kafasına sert cisimle vurmanın etkisiyle başındaki berenin kapının arkasına düştüğü belirlendi. Polis bere sayesinde olayın yangın değil cinayet olduğunu tespit etti.

KATİLİN CİNAYET DOSYASI

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun işlediği iddia edilen, bağlantılar elde edilen cinayetler ve olaylar ise şöyle:

10 Şubat 2018: Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu.

24 Şubat 2018: Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Evde bulunan kanlı bere incelemeye alındı. Adli Tıp Kurumu ve Kriminal incelemesiyle kan izlerinin izi aralanacak.

9 Nisan 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde Dursun Kurt, evde gece çıkan yangında hayatını kaybetti. Kurt'un bazı eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.

3 Mayıs 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. Şeker Köseoğlu’nun tabanca ile boyun bölgesinden vurulduğu, kurşunun vücutta kalmayıp dışarı çıktığı belirlendi. Olayda kullanılan tabancanın bulunması için jandarma özel ekibinin araştırması sürüyor.

13 Temmuz 2018: Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu.

22 Temmuz 2018: Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

31 Temmuz 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.