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Seri katil Hamdi Kayapınar öldürdüğü kişileri av olarak görüyor

Seri katil Hamdi Kayapınar öldürdüğü kişileri av olarak görüyor

Yıllardır Kayseri'de tehlike saçan katil zanlısının akıl sağlığının tam yerinde olduğu anlaşıldı. İçlerinde kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, 3 polise memurunu ise yaralayan seri katilin raporlara göre cezai ehliyeti tam.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 16:09 - Güncelleme: 21-01-2019 16:10

Hamdi Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi.

Kayapınar, 1998- 2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü.  Polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar'ı da yaraladı.

Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017'de tahliye edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRÜP TABANCASINI GASP ETTİ'

Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, geçen yıl 2 Ağustos'ta bir villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdürdü. Ardından tabancasını gasp edip, kaçtı. Olaydan 4 gün sonra evine yapılan baskınla yakalanıp, tutuklandı.

Kayapınar hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Kayapınar, geçen yıl 7 Kasım'daki ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.

MAHKEME SONRASI ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Sanık Kayapınar, mahkemedeki savunmasında, "Ben öldürmedim. Benim evimden nasıl çıktı, anlamadım. Bisikletim de yok" dedi. Daha sonra, "Üzerime gelmeyin, vurmayın" diye bağırıp ağladı. Mahkeme salonunda olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de izlemek istemeyen Hamdi Kayapınar, başını yerden kaldırmadı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamdi Kayapınar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun düzenleği rapor, mahkemeye ulaştı. Raporda, "Sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğu tamdır" denilerek cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİLERİ AV OLARAK GÖRÜYORMUŞ

Hamdi Kayapınar, 2002 yılında seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığı zaman verdiği ifadede, cezaevinden çıktıktan sonra toplumda dışlandığını ve bu nedenle insanlara kin beslediğini, öldürdüğü kişileri 'av', gasbettiği para ve eşyaları 'av ganimeti' olarak gördüğünü, kendisini de 'avcı' diye isimlendirdiğini anlatmıştı.

Akıl sağlığı tam yerinde çıkan Hamdı Kayapınar, önümüzdeki günlerde  tekrar mahkeme karşısına çıkacak.

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