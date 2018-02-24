Serhat Akın'dan Hakan Hatipoğlu'na şok sözler

Survivor'da geçen yıl yarışan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, oyunlar sırasında sakatlanan eski yorumcu yeni yarışmacı Hakan Hatipoğlu için 'Allah kimsenin yaptıklarını yanına bırakmıyor' ifadesini kullandı.

Serhat Akın'dan Hakan Hatipoğlu'na şok sözler

Eski Survivor yarışmacısı Serhat Akın'dan yıl program yorumcusu olan bu yılsa yarışmaya katılan Hakan Hatipoğlu için tartışılacak açıklamalar geldi. Daha önce “Survivor’a katıldığım için pişman oldum” diyen Serhat Akın’ın Instagram hesabından yaptığı açıklamada şöyle: “Herkese Merhaba, hayırlı cumalar arkadaşlar, Hem bulunduğum ortamlarda, hem de sosyal medyada sürekli bana Survivor hakkında görüşlerimi soruyorsunuz, bu seneki yarışmacılar hakkındaki görüşlerimi ileride açıklayacağım ama bunun öncesinde başka bir konuya değinmek istiyorum.

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Serhat Akın'dan Hakan Hatipoğlu'na şok sözler

"Ada hayatının televizyonda görüldüğünden kat ve kat daha zorlu oluşunu, bu yıl tv karşında yarışmayı izledikçe daha iyi anlıyorum. Tüm bu zorlukları yaşamış biri olarak Panorama programında ekran karşısına karnı tok, rahat uykusunu uyumuş, süslenerek geçen kişilerin yarışmacıları acımasızca eleştirmelerinden çok daha fazla rahatsız oluyorum. Çoğu yarışmacının adadaki emeklerini ve hırsını görüp yaşadıkları zorlukları kendim çekiyormuş gibi hissederken, üstüne rahat stüdyodan yapılan yorumlar hem canımı sıkıyor, hem de zamanında bana yapılan haksızları aklıma getiriyor."

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Serhat Akın'dan Hakan Hatipoğlu'na şok sözler

"Zamanında bu programlarda, ameliyat izi fotoğraflarda bile belli olan yaşadığım zorlu sakatlıkları dinlenmek için bahane olarak kullandığımı söyleyenleri her zamanki gibi Allah'a havale ediyorum."

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Serhat Akın'dan Hakan Hatipoğlu'na şok sözler

"Tüm yarışmacılara sakatlıksız, adanın zorlukları yanında keyfini de çıkaracakları güzel bir yarışma diliyorum. Ailelerine de dışarda konuşulanlara kulaklarını tıkayıp sadece sevdiklerine odaklanmalarını öneriyorum, gördüğünüz gibi Allah kimsenin yaptıklarını yanına bırakmıyor...”

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