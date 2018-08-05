Serhan Yavaş kimdir yeni Halit mi Yasak Elma piyangosu vurdu

Serhan Yavaş kimdir, kaç yaşında soruları son günlerde sık sık merak edilmeye başladı oyuncu Serhan Yavaş'ın ismi magazin basınında sıkça söylenmeye başladı. Peki Cengiz Semercioğlu'nun iddia ettiği gibi oyuncu Serhan Yavaş, Yasak Elma dizisinde Talat Bulut'un yerine mi oynayacak? Talat Bulut'un set çalışanı bir genç kızı taciz ettiği söylenmiş ve dizinin kadrosunan çıkarılacağı belirtilmişti. Yerine getirilecek isim Serhan Yavaş olacak iddiaları güçlendi. Peki kimdir Serhan Yavaş, aslen nereli, eşi ve çocukları kim?

SERHAN YAVAŞ KİMDİR: Serhan Yavaş, 27 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur.

Serhan Yavaş, üniversite yıllarında tenis dersleri de vermiştir. Üniversiteye girişiyle birlikte özel bir Fotomodel Ajansında 1990'dan 1998'e kadar reklam oyunculuğu ve fotomodellik yapmaya başladı. 1996 yılındaMuazzez Ersoy'un Nostalji 2 adlı albümünün çıkış parçası İntizar'ın video klibinde oynadı.

Serhan Yavaş, 1999 yılında evlenince modellik ve reklam oyunculuğunu bırakarak 2005 yılına kadar tekstille ve ticaretle uğraştı.

Deniz Bank, Bosch, Tofaş, Papia ve Nestle Kit Kat reklamlarının ardından profesyonel olarak oyunculuğa başladı.

2007 yılında oynadığı bir çikolata reklamını seyreden oyuncu Burak Sağyaşar'ın yapımcı annesi Nilgün Sağyaşar "İşte 'Yemin' dizisindeki Menderes" demiş ve diziye dahil olması için davet etmiş.

2007 yılında "Yemin" adlı dizide, Serhan Yavaş Menderes karakterini canlandırırken diğer oyuncular; Tuğba Ünsal, Zeyno Üstünışık, Barış Yalçın,Burak Sağyaşar, Serhat Teoman olmuştur.

2008 yılında "Yağmurdan Sonra" adlı sinema filminde Serhan Yavaş, Pelin Batu,Turan Özdemir, Demir Karahan, Nilgün Belgün ile başrolleri paylaştılar.

2013 yılında "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide başrollerini İpek Karapınar, veErkam Aydar ile paylaştı.

Serhan Yavaş, 1999 yılında evlendi, 2005 yılında boşandı. Bir kız çocuğu vardır.

Ödülleri :

2010 - TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri- En İyi Erkek Oyuncu (Unutulmaz)

2009 - Kadir Has Üniversitesi 2009 Yılın En Has Erkek Oyuncusu

Filmleri ve Dizileri :

2013 - Adını Kalbime Yazdım (Ömer) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Unutulmaz (Harun Hakkı) (TV Dizisi)

2008 - Yağmurdan Sonra (Nuri) (Sinema Filmi)

2007 - Yemin (Menderes) (TV Dizisi)

1998 - Örümcek (Şekip Komiser) (TV Dizisi)

1995 - Ester ve Sarah (Fransız dizisi)

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI

YASAK ELMA KONUSU NE: Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.