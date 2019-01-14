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Sergen Yalçın en büyük hedefini açıkladı

Sergen Yalçın en büyük hedefini açıkladı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ''Hedefim büyük takımlara veya milli takıma gitmek. Hatta mümkün olursa Avrupa'ya gitmek istiyorum." dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 09:01 - Güncelleme: 14-01-2019 09:01

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligdeki durumlarından Ozan Tufan'a, şampiyonluk yarışından hedeflerine kadar birçok konuda açıklama yaptı. TRT Spor'a konuşan Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"OZAN BENİ DİNLERSE BAŞARILI OLUR"
"Göreve geldiğimden bu yana 5 maç oynadık. Kötü performans çıkarmadık. Maçlarımız zordu ve sadece 1 kez kaybettik. Takım içinde bazı değişiklikler yapmak istiyoruz. 1 forvet, 1 stoper bir de Ozan Tufan'ı aldık. Ozan'ın transfer edilmesini ben istedim. Genç yaşta çok ciddi sınavlar veriyor. Onun oyunculuğuna inanıyorum. Bu süreçte geri dönmesini bekliyorum. Ozan gibi oyuncuları Türk futbolunun kaybetmemesi gerekiyor. Üstelik böyle oyuncuları çıkarmakta zorlandığımız bir dönemde. Ozan Tufan'ın kilo ve yağ oranında fazlası var. Beni dinlerse başarılı olur. Yapması gerekenleri tek tek söyledim. Hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun ona ihtiyacı var. Ozan'ın bu zamana kadar futbolun dışında kalması çok yazık.

"VAR'I DESTEKLİYORUM"
VAR sistemi çok faydalı. Destekliyorum. Bazen ceza sahası içindeki pozisyonlarda yorum konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Benim rahatsız olduğum konu kırmızı kartlar. Kırmızı kart nettir. 5 dakika VAR'a bakıp incelemek olmaz. Burak Yılmaz, Türkiye'de tartışılacak bir futbolcu değil. Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum.

ŞAMPİYONLUK YORUMU
Şampiyonluk yarışında Başakşehir favori. Sadece puan olarak değil, oyun ve kadro kalitesi olarak da önde. Ona en yakın Galatasaray sonra Beşiktaş geliyor. Ligin 2. yarıları performans olarak ilk yarılara göre her zaman farklı olur. O yüzden ligde her an her şey değişebilir.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"
Kariyer planlaması yapmak Türkiye'de çok zor. Ben her zaman zorlu süreçlerde takım devraldım. Başarı kriteri kime göre, neye göre belli değil. Ülke futbolunda ne zaman ne olacağını kestirmek zor. Tabii ki hedefim büyük takımlara veya milli takıma gitmek. Hatta mümkün olursa Avrupa'ya gitmek istiyorum."

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