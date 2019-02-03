Sergen Yalçın Alanyaspor'a iyi geldi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası öncesi göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan ve sadece 1 mağlubiyet tadan Aytemiz Alanyaspor'da işler yolunda.

Sezon başında Mesut Bakkal'ın aldığı kötü sonuçlara dayanamayan yönetim, deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmişti.

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Yalçın yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti. Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı maçlarda 12 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde iç sahada çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puanı hanesine yazdırdı.