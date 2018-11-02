Serenay Sarıkaya'dan kötü haber! Film çekimi iptal edilince...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Fİ dizisinin final yapmasının ardından bir şok da başrolünde oynamaya hazırlandığı ünlü sanatçı Bergen'in hayatının anlatılacağı film için hazırlanıyordu. Bu sebeple de gelen teklifleri değerlendirmemişti. Ancak Bergen filminin çekimleri ertelenince güzel oyuncu boşta kaldı. Reklam çekimleriyle baş başa kalan Serenay Sarıkaya bakın bu aralar ne yapıyor?