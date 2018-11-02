Serenay Sarıkaya'dan kötü haber! Film çekimi iptal edilince...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Fİ dizisinin final yapmasının ardından bir şok da başrolünde oynamaya hazırlandığı ünlü sanatçı Bergen'in hayatının anlatılacağı film için hazırlanıyordu. Bu sebeple de gelen teklifleri değerlendirmemişti. Ancak Bergen filminin çekimleri ertelenince güzel oyuncu boşta kaldı. Reklam çekimleriyle baş başa kalan Serenay Sarıkaya bakın bu aralar ne yapıyor?
Serenay Sarıkaya’nın yeni sezonda nasıl bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak konusuydu. Reklam filmleri ile gündemde olan Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.
Kerem Bürsin'le birlikte olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, ‘Bergen’ ile vizyonda olacaktı. Ancak Bergen filminin çekimleri iptal edildi.
Bir süreliğine boşta kalan Serenay Sarıkaya, dizi projeleri için “Anlaşmış olduğum bir proje yok. Senaryoları okuyorum” dedi.
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