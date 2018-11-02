Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını üzecek haber

Serenay Sarıkaya’nın yeni sezonda nasıl bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak konusuydu. Reklam filmleri ile gündemde olan Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.
‘Bergen’ ile vizyonda olacak olan oyuncu, dizi projeleri için “Anlaşmış olduğum bir proje yok. Senaryoları okuyorum” dedi.
Serenay Sarıkaya’nın yeni sezonda nasıl bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak konusuydu. Reklam filmleri ile gündemde olan Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.
‘Bergen’ ile vizyonda olacak olan oyuncu, dizi projeleri için “Anlaşmış olduğum bir proje yok. Senaryoları okuyorum” dedi.
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