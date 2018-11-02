Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını üzecek haber

Serenay Sarıkaya’nın yeni sezonda nasıl bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak konusuydu.

Serenay Sarıkaya’nın yeni sezonda nasıl bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak konusuydu. Reklam filmleri ile gündemde olan Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

‘Bergen’ ile vizyonda olacak olan oyuncu, dizi projeleri için “Anlaşmış olduğum bir proje yok. Senaryoları okuyorum” dedi.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

Serenay Sarıkaya’nın yeni sezonda nasıl bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak konusuydu. Reklam filmleri ile gündemde olan Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 7