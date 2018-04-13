Serenay Sarıkaya Kerem Bursin birbirlerini komple sildiler ayrıldılar mı

Magazin dünyanın ünlü aşıkları Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı? Ortalık bu soru ile çalkalanıyor. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin karşılıklı hamleleri akıllar ayrılık sorularını getirdi. Peki gerçekten Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı?

Serenay Sarıkaya Kerem Bursin birbirlerini komple sildiler ayrıldılar mı

Onlar ki Türkiye'nin en çok konuşulan ve en çok beğenilen çifti. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin, bir reklam filmindeki iş arkadaşlıklarını aşka dönüştürünce bir anda Türkiye'nin en popüler çiftlerinden biri haline geldiler. Ancak Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin'den gelen karşılıklı hamler herkesi şoke etti.

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Serenay Sarıkaya Kerem Bursin birbirlerini komple sildiler ayrıldılar mı

Uzun süredir beraberlik yaşayan Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya’dan çok konuşulacak hamle. Habertürk'ün derlediği habere göre; Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, Instagram hesaplarından birlikte çekilip yüklemiş oldukları fotoğrafları sildi.


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Serenay Sarıkaya Kerem Bursin birbirlerini komple sildiler ayrıldılar mı

Birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikilinin bu hareketi herkesi şaşırttı. Yalnızca kendi fotoğraflarına yer veren sevgililer ‘İkili arasında neler oluyor’ dedirtti. Çift daha önce sosyal medya da birbirlerinin adını dahi geçirmezken daha sonra bu karardan vazgeçip paylaşır olmuşlardı.



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Serenay Sarıkaya Kerem Bursin birbirlerini komple sildiler ayrıldılar mı

REKLAM AŞKINDAN GERÇEĞE; bir giyim firmasıın yüzü olan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursun burada da birbirinden hoşlanan iki kişiyi canlandırmışlardı. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin'in tanışmasına bu reklam filmi vesile olmuşru.

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