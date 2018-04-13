Serenay Sarıkaya Kerem Bursin birbirlerini komple sildiler ayrıldılar mı

Onlar ki Türkiye'nin en çok konuşulan ve en çok beğenilen çifti. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin, bir reklam filmindeki iş arkadaşlıklarını aşka dönüştürünce bir anda Türkiye'nin en popüler çiftlerinden biri haline geldiler. Ancak Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin'den gelen karşılıklı hamler herkesi şoke etti.