Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Kerem Bursin baba olmak istiyor!

En son 'Can Feda' sinema filmiyle seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, Some Men adlı dergiye kapak oldu. Dergi'nin kapak çekimleri için Los Angeles'ta kamera karşısına geçen 31 yaşındaki oyuncu 'Jön' kavramı hakkında konuştu. Jön tabirinin Türkiye'ye özgü bir durum olduğunu ifade eden Kerem Bursin, "Hollywood'da dahi 50'lerde kalmış bir tanımlama. Artık jön diye bir şey yok" dedi.

Öte yandan "Ben oyuncu olmak istiyorum" ifadelerini kullanan Bursin, Bunun için bir jön mertebesi yok" diye konuştu. Serenay Sarıkaya ile ilişkileri hakkında da konuşan Bursin, "Evliliğe karşı değilim. Evlilik yapısı bana göre daha önemli. Kaldı ki çocuk da istiyorum" dedi. Bürsin yeni projesi Yaşamayanlar'da Elçin Sangu ve Nilperi Şahinkaya ile birlikte izleyici karşısına çıkacak.