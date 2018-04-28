Serenay Sarıkaya büyüledi! Çıplak sesle Firuze performansı

Daha önce oynadığı dizilerde de şarkı söyleyen ve kendisine sık sık albüm teklifleri gelen Serenay Sarıkaya yine muhteşem bir performansa imza attı. Serenay Sarıkaya bu kez çıplak sesle Sezen Aksu'nun 'Firuze' şarkısını seslendirdi.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR? Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı.

İlk kez Sinan Çetin'nin Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2012) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.