Serenay Aktaş yeni aşkıyla!

Oyuncu, “Gördüğünüz gibi her şey yolunda, mutluyum” dedi. Muhabirlerin, evlilikle ilgili sorularına Aktaş, “Bahattin yanımda ona sorun” diyerek güldü. Sevgilisinin soruyu yanıtsız bırakması Aktaş’ın moralini bozdu.
KENAN ACAR KİMDİR? 1990 doğumlu Kenan Acar, İzmir Bornova Lisesi'nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdi. Genç oyuncu üst düzey İngilizce ve başlangıç seviyesinde İspanyolca konuşuyor. Kenan Acar, Türkiye'de temel oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Amerika'da Stella Adler Oyunculuk Stüdyosu'nda oyunculuk teknikleri ve kamera oyunculuğu üzerine eğitim aldı. Bu süre zarfında Amerika'da çeşitli projelerin içinde bulundu. Son olarak Amerika'da FOX kanalında yayınlanan 'The Following' dizisinde ufak bir rol aldı.
İlk olarak Medcezir dizisinde Murat karakteri olarak Türkiye'deki oyunculuk kariyerine başlayan oyuncu, Gamsız Hayat dizisinde Arda'yı, Cesur Yürek dizisinde Ali Ekber'i oynadı. Ayrıca Çağan Irmak'ın Benim Adım Feridun adlı filmde rol aldı. Craft Tiyatro'da İpek Bilgin ve Çağ Çalışkur'dan eğitim aldı.
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