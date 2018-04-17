Serenay Aktaş yeni aşkıyla!

Oyuncu, “Gördüğünüz gibi her şey yolunda, mutluyum” dedi. Muhabirlerin, evlilikle ilgili sorularına Aktaş, “Bahattin yanımda ona sorun” diyerek güldü. Sevgilisinin soruyu yanıtsız bırakması Aktaş’ın moralini bozdu.



