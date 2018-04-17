Serenay Aktaş yeni aşkıyla!

Aşkları Meryem dizisinin setinde başlayan Serenay Aktaş ve Kenan Acar, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi

Serenay Aktaş yeni aşkıyla!

Oyuncu, “Gördüğünüz gibi her şey yolunda, mutluyum” dedi. Muhabirlerin, evlilikle ilgili sorularına Aktaş, “Bahattin yanımda ona sorun” diyerek güldü. Sevgilisinin soruyu yanıtsız bırakması Aktaş’ın moralini bozdu.

16
Serenay Aktaş yeni aşkıyla!

KENAN ACAR KİMDİR? 1990 doğumlu Kenan Acar, İzmir Bornova Lisesi'nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdi. Genç oyuncu üst düzey İngilizce ve başlangıç seviyesinde İspanyolca konuşuyor. Kenan Acar, Türkiye'de temel oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Amerika'da Stella Adler Oyunculuk Stüdyosu'nda oyunculuk teknikleri ve kamera oyunculuğu üzerine eğitim aldı. Bu süre zarfında Amerika'da çeşitli projelerin içinde bulundu. Son olarak Amerika'da FOX kanalında yayınlanan 'The Following' dizisinde ufak bir rol aldı.






26
Serenay Aktaş yeni aşkıyla!

İlk olarak Medcezir dizisinde Murat karakteri olarak Türkiye'deki oyunculuk kariyerine başlayan oyuncu, Gamsız Hayat dizisinde Arda'yı, Cesur Yürek dizisinde Ali Ekber'i oynadı. Ayrıca Çağan Irmak'ın Benim Adım Feridun adlı filmde rol aldı. Craft Tiyatro'da İpek Bilgin ve Çağ Çalışkur'dan eğitim aldı.






36
Serenay Aktaş yeni aşkıyla!

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro