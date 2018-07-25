Serena Williams'ın eşi Alexis Ohanian hanımcılıkta çıtayı arşa dikti!

Dünyaca ünlü başarılı tenisçi Serena Williams ile eşi Alexis Ohanian bu sefer oldukça romantik bir haberle gündem oldu. Geçtiğimiz haftasonunu İtalya'nın Venedik kentinde geçiren çiftin gezi sebebi Williams'ın eşi Ohanian'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Serena Williams'ın eşi Alexis Ohanian hanımcılıkta çıtayı arşa dikti!

Evlendikleri günden beri gözde çiftler arasında olan Serena Williams ve eşi Alexis Ohanian, bu kez de başka bir romantik haberle gündeme geldi. Geçtiğimiz cumartesi gününü İtalya’nın Venedik kentinde geçiren çiftin gezi sebebi, Ohanian’ın yaptığı Instagram paylaşımı sonrası belli oldu. Birlikte Venedik’te çekilmiş oldukları fotoğrafın altına Williams’ı kastederek, “Canı İtalyan yemeği istedi, böylece…” notunu düşen Ohanian, eşine yaptığı jestle birçok güzel yorum aldı.

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Serena Williams'ın eşi Alexis Ohanian hanımcılıkta çıtayı arşa dikti!

Bu, Ohanian’ın Williams’a yaptığı ilk romantik sürpriz değil. Williams, Eylül ayında dünyaya gelen kızlarıyla vakit geçirebilmek için tenis kortlarına bir süreliğine ara vermişti.

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Serena Williams'ın eşi Alexis Ohanian hanımcılıkta çıtayı arşa dikti!

Şubat ayında işe geri dönmeye karar verdiğinde, Ohanian üzerlerine “Dünyanın en iyi annesi” yazdırıp kızlarının fotoğraflarıyla süslediği 4 tane billboard’u Palm Springs yolu boyunca gösterilmek üzere kiralayarak başka bir jeste daha imza atmıştı.

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Serena Williams'ın eşi Alexis Ohanian hanımcılıkta çıtayı arşa dikti!

İtalya, 2015’te Roma’daki Otel Cavalieri’de tanışan mutlu çiftin arasında 2016’da yine aynı mekanda Ohanian’ın Williams’a evlenme teklif etmesi sebebiyle de ekstra bir önem taşıyor.

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