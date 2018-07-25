Serena Williams'ın eşi Alexis Ohanian hanımcılıkta çıtayı arşa dikti!

Evlendikleri günden beri gözde çiftler arasında olan Serena Williams ve eşi Alexis Ohanian, bu kez de başka bir romantik haberle gündeme geldi. Geçtiğimiz cumartesi gününü İtalya’nın Venedik kentinde geçiren çiftin gezi sebebi, Ohanian’ın yaptığı Instagram paylaşımı sonrası belli oldu. Birlikte Venedik’te çekilmiş oldukları fotoğrafın altına Williams’ı kastederek, “Canı İtalyan yemeği istedi, böylece…” notunu düşen Ohanian, eşine yaptığı jestle birçok güzel yorum aldı.