Serena Williams'ın eşi Alexis Ohanian hanımcılıkta çıtayı arşa dikti!

Evlendikleri günden beri gözde çiftler arasında olan Serena Williams ve eşi Alexis Ohanian, bu kez de başka bir romantik haberle gündeme geldi. Geçtiğimiz cumartesi gününü İtalya’nın Venedik kentinde geçiren çiftin gezi sebebi, Ohanian’ın yaptığı Instagram paylaşımı sonrası belli oldu. Birlikte Venedik’te çekilmiş oldukları fotoğrafın altına Williams’ı kastederek, “Canı İtalyan yemeği istedi, böylece…” notunu düşen Ohanian, eşine yaptığı jestle birçok güzel yorum aldı.
Bu, Ohanian’ın Williams’a yaptığı ilk romantik sürpriz değil. Williams, Eylül ayında dünyaya gelen kızlarıyla vakit geçirebilmek için tenis kortlarına bir süreliğine ara vermişti.
Şubat ayında işe geri dönmeye karar verdiğinde, Ohanian üzerlerine “Dünyanın en iyi annesi” yazdırıp kızlarının fotoğraflarıyla süslediği 4 tane billboard’u Palm Springs yolu boyunca gösterilmek üzere kiralayarak başka bir jeste daha imza atmıştı.
İtalya, 2015’te Roma’daki Otel Cavalieri’de tanışan mutlu çiftin arasında 2016’da yine aynı mekanda Ohanian’ın Williams’a evlenme teklif etmesi sebebiyle de ekstra bir önem taşıyor.
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