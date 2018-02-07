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Seren Serengil'le evleniyor Yaşar İpek kimdir aslen nereli kaç kaç yaşında

Seren Serengil'le evleniyor Yaşar İpek kimdir aslen nereli kaç kaç yaşında

Şarkıcı Yaşar İpek, yeni sevgilisi Seren Serengil'le 10 Temmuz'da evleniyor. Peki Yaşar İpek kimdir ? Yaşar İpek aslen nereli kaç yaşında ? İşte bu soruların cevabı İnternethaber'de...

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 12:55 - Güncelleme: 07-02-2018 12:55

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Seren Serengil, zorlu süreçte yanında bulunan Yaşar İpek ile ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. 

Seren Serengil, Duymayan Kalmasın programında Yaşar İpek'le evleneceğini duyurdu. Peki Yaşar İpek kimdir kaç yaşında aslen nereli ? Merak edilen soruların cevabı haberimizde... İşte, 'Bir Alo De', 'Arada Bir' gibi çalışmalarla tanınan ünlü sanatçı hakkında merak edilen bazı bilgiler..

10 TEMMUZ'DA EVLENİYORLAR
Canlı yayında kendisi gibi şarkıcı olan yeni sevgilisi Yaşar İpek'le evleneceğini duyuran Seren Serengil, ''Arkadaşlığımız başladı. Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil.'' ifadelerini kullandı. Yaşar İpek ayrıca yaptığı açıklamada, "10 Temmuz'da evleniyoruz" dedi.

YAŞAR İPEK KİMDİR ?
Yaşar İpek, icra etmekte olduğu sanatının dışında, magazin gündeminde yer alan olaylarla da merak edilen isim oldu. Seren Serengil ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Yaşar İpek, son günlerde adı sıkça anılan ünlüler arasına girdi. Peki, Yaşar İpek kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, 'Bir Alo De', 'Arada Bir' gibi çalışmalarla tanınan ünlü sanatçı hakkında merak edilen bazı bilgiler...

DİYARBAKIR'DA DÜNYAY GELDİ
Yaşar İpek, 22 Aralık 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir. Diyarbakır'da hayata gözlerini açan İpek, 1983 yılı itibariyle ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde cocuk yıldız olarak rol almıştır.

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 ASKERLİKTEN SONRA ŞARKICILIĞA DEVAM ETTİ
Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden Yaşar İpek, ordu evinde sevdiği işi şarkı söylemeye devam eder. Askerlik görevini yaparken, bilmediği bir yeteneği daha önüne çıkar ve hikaye yazmaya başlar, hala yazmaktadır. Bir gün kendi filmini yapmak icin halihazırda her yönüyle çalışmakta ve kendini geliştirdiğini öne sürmektedir. Askeri görevini tamamladıktan sonra, aşık olduğu mesleği yapmaya karar verir. 2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Yalnız Kalacaksın şarkısı ile 2 Mayıs 2017 Salı günü, tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile buluşmuştur. 

DÜET YAPACAKLAR
Yaşar İpek, 14 Şubat 2018'de Sevgililer Günü'ne özel olarak Seren Serengil ile düet yapacaktır.

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