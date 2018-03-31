Seren Serengil'in ilişkisi sözleşmesi Beyaz Show'u kırdı geçirdi

Kanal D'nin sevilen talk show programı Beyaz Show'un dün gece yayınlanan bölümüne sanatçı Rafet El Roman, magazin dünyasının sevilen ismi Seren Serengil, gazeteci Cengiz Semercioğlu, oyuncu Ümit Erdim, Bilgehan Demir ve Amerikan Güreşi yıldızları, Bizim Köyün Şarkısı filmi ile Güldüy Güldüy Show çocuk ekibi konuk oldu.

Programın ilerleyen bölümlerinde Seren Serengil ve Yaşar arasında yapılan ilişki sözleşmesinin maddeleri gündeme geldi. Beyaz başta olmak üzere tüm stüdyo bu maddelere çok şaşırdı. İlk önce Yaşar'ın esprili maddelerini okuyan Beyaz, ardından Seren Serengil'in zorlayıcı maddelerini okuyunca tüm stüdyo hayret etti.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)