Seren Serengil'in çıplak fotoğrafı Hande Yener neden paylaştı?

2017'nin son magazin bombası Hande Yener'den geldi. Hande Yener instagram hesabından Seren Serengil'in çırılçıplak fotoğrafını paylaştı. Peki neler oluyor Hande Yener neden Seren Serengil'i hedef aldı?

Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya yatırıldı. Bu listeye inanmadığını söyleyen Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtti. Daha sonra bunu duyan Hande Yener deliye döndü ve instagram hesabından Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Hande Yener ve Serengil art arda paylaşımlar yapmaya devam etti.

SEREN SERENGİL'DEN CEVAP GELDİ Hande Yener'in skandal paylaşımından sonra Seren Serengil Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:" Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."

INSTAGRAM MÜSTEHCEN BULDU

İnstagram daha sonra fotoğrafı instagram hesabından kaldırdı. Hande Yener kaldırıldı yorumları yapılsa da ünlü sanatçıdan bir hikaye daha gelerek "instagram müstehcen buldu" yazdı.

Hande Yener Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı ortalık karıştı!