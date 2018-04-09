Seren Serengil'den şok sözler: Caner görürse boşanır!

Şükran Ovalı'nın estetiksiz haline ilginç yorum: Caner görürse boşanır Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini yayınladılar. Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini gören Seren Serengil ''çocuk boşanacak şimdi'' ifadesini kullanarak şaşkınlığını gizleyemedi.
"ÇOCUK BOŞANACAK ŞİMDİ"
4 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali karşısında büyük şaşkınlık yaşayan program yorumcularından Seren Serengil, "Çok kötü resmini bulmuşsunuz. Çocuk boşanacak şimdi" ifadesini kullandı.
DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI
Şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra sözlerine devam eden Serengil, "Ama photoshop da yapmış olabilirler" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.
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Caner Erkin (d. 4 Ekim 1988; Edremit, Balıkesir), Sol bek mevkinde forma giyen Türk millî futbolcu. Fenerbahçe'de forma giymektedir. KariyeriCaner Erkin şimdiye kadar Zico, Frank Rijkaard, Valeri Gazzaev, Aykut Kocaman, ErsunDEVAMI »
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