Seren Serengil Yaşar İpek nişanlandı! Çirkin el hareketi 'yok artık' dedirtti

Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek’le dün akşam nişanlandı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Geceden çok sayıda fotoğraf ve video paylaşımı yapılırken bunlardan bir tanesinde ortaya çıkan manzara ‘Yok artık’ dedirtti.

Seren Serengil Yaşar İpek nişanlandı! Çirkin el hareketi 'yok artık' dedirtti

ŞARKICI Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek’le dün akşam nişanlandı. Bir otelde düzenlenen törene 200’e yakın davetli katıldı.100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmaması dikkat çekti. Seren Serengil, konuyla ilgili “Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı” dedi.Nişan töreninde çifti, Demet Akalın, Deniz Seki, Lerzan Mutlu gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

113
Seren Serengil Yaşar İpek nişanlandı! Çirkin el hareketi 'yok artık' dedirtti

TÖRENDE NELER YAŞANDI?: Nişan törenine gelen konukları girişte Seren Serengil ve Yaşar İpek'in maketleriyle karşılaştı.Tören alanı çiçeklerle ve çiftin fotoğraflarıyla süslendi.Demet Akalın ve küs olan Alişan yıllar sonra aynı mekanda bir araya geldi. Yaşar İpek ve Seren Serengil, birlikte düet yaptı.Modacı Gülşah Saraçoğlu giydiği sırt dekolteli elbise ile gecenin en dikkat çeken ismiydi.Geçtiğimiz günlerde adı işadamı Murat Karabova ile anılan Deniz Seki birlikte eğlendi. Yaşar İpek’in yüzüğünü gösterip yaptığı hareket ‘yok artık’ dedirtti.

213
Seren Serengil Yaşar İpek nişanlandı! Çirkin el hareketi 'yok artık' dedirtti

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil’in nişanlısı Yaşar İpek, yüzüğü taktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bu anı kutladı. Geceden çok sayıda fotoğraf ve video paylaşımı yapılırken bunlardan bir tanesinde ortaya çıkan manzara ‘Yok artık’ dedirtti.

313
Seren Serengil Yaşar İpek nişanlandı! Çirkin el hareketi 'yok artık' dedirtti

Videoda İpek’i çirkin bir el hareketi yaparken görüyoruz. Seren Serengil ile geçen akşam nişanlanan Yaşar İpek'in yüzüğünü gösterip yaptığı hareket, İpek’in bu özel ana olan saygısını ve yaklaşımını da adeta ortaya koydu.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro