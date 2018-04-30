Seren Serengil Yaşar İpek nişanlandı! Çirkin el hareketi 'yok artık' dedirtti

Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek’le dün akşam nişanlandı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Geceden çok sayıda fotoğraf ve video paylaşımı yapılırken bunlardan bir tanesinde ortaya çıkan manzara ‘Yok artık’ dedirtti.

ŞARKICI Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek’le dün akşam nişanlandı. Bir otelde düzenlenen törene 200’e yakın davetli katıldı.100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmaması dikkat çekti. Seren Serengil, konuyla ilgili “Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı” dedi.Nişan töreninde çifti, Demet Akalın, Deniz Seki, Lerzan Mutlu gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. Twitter

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TÖRENDE NELER YAŞANDI?: Nişan törenine gelen konukları girişte Seren Serengil ve Yaşar İpek'in maketleriyle karşılaştı.Tören alanı çiçeklerle ve çiftin fotoğraflarıyla süslendi.Demet Akalın ve küs olan Alişan yıllar sonra aynı mekanda bir araya geldi. Yaşar İpek ve Seren Serengil, birlikte düet yaptı.Modacı Gülşah Saraçoğlu giydiği sırt dekolteli elbise ile gecenin en dikkat çeken ismiydi.Geçtiğimiz günlerde adı işadamı Murat Karabova ile anılan Deniz Seki birlikte eğlendi. Yaşar İpek’in yüzüğünü gösterip yaptığı hareket ‘yok artık’ dedirtti. Twitter

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Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil’in nişanlısı Yaşar İpek, yüzüğü taktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bu anı kutladı. Geceden çok sayıda fotoğraf ve video paylaşımı yapılırken bunlardan bir tanesinde ortaya çıkan manzara ‘Yok artık’ dedirtti. Twitter

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