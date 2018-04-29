Seren Serengil Yaşar İpek nişanı fotoğrafları kimler katıldı

Seren Serengil ve Yaşar İpek bu akşam nişanlanıyor. Günler öncesinden nişan provalarına başlayan Seren Serengil bugünün kusursuz olması çin nişan törenini emin ellere emanet etmiş. Kısa süre önce ilişkilerini evliliğe götürmeye söz veren ikili bu akşam özel davetlilerin huzurunda nişan yüzüklerini takacak. Akşamki törene Yaşar İpek'in annesi ve kardeşi katılmayacak. Seren Serengil'in isteği üzerine Yaşar İpek'in sadece sayılı yakını nişan törenine katılabilecek.

Dün basında yer alan "Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi nişana katılmıyor" haberine Seren Serengil'den Instagram'da cevap niteliğinde yorum geldi.

"BEN ÖYLE İSTEDİM"

Bir takipçisi Seren Serengil'in fotoğrafının altına, "E kaynanan görümcen gelmiyormuş" yorumuna "Evet ben istemedim geçerli nedenlerim vardı öyle uygun gördük" cevabını verdi.

YAŞAR İPEK KİMDİR: Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah’ın küçüklük karakterini canlandırdı.

Günümüzde ise bir çok albümün altına imzasını atan sanatçı piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır. Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.

Emrah ile bir akrabalığı var mı? sorusunun cevabını ise Yaşar İpek şu şekilde açıklamıştır, ‘Babaannemin ikinci evliliği olan eşinden çocuğudur, herhangi bir kan bağımız yoktur.'

SEREN SERENGİL KİMDİR: Seren Serengil, 6 Nisan 1971’de Şişli, İstanbul’da doğmuştur. Şarkıcı ve oyunculuk yapmaktadır. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Öztürk Serengil’in kızıdır.

KARİYERİ VE HAYATI İLE İLGİLİ AYRINTILAR: Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi’nde doğdu. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında “Sarhoş” filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu’nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Kumarhanesi’nde başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil’in ilk albümü “Ayrıldık” 1991’de piyasaya çıktı ve ana teklisi “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” ile büyük bir başarı yakaladı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır. En popüler albümü olan “Bu Gecenin Hatırına”, yalnızca bir klip ile 170000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup ve 2006 yılında “Dost Bile Kalamadık” ve “İnsan Severse Özler”, “Sen Şansını Kaybettin” ve “Sessiz Telefon” gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

SON DÖNEMDE MAGAZİN PROGRAMI SUNUYOR

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 2007’de Show TV’nin “UçanKuş” programında Erol Köse ve Bekir Hazar ile birlikte konuk olarak yer aldı. 1993’te Emrah’ın “Haydi Şimdi Gel” ve “Töre” şarkıları için müzik videolarında yer aldı. Serengil ve Emrah “Yasak Sokaklar” ve “Belalım Benim” serilerinde birlikte çalıştı. Serengil, Aralık 2010’da son albümü “Ben Adamı Ayrılırken Tanırım”ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011’de Show TV’de yayınlanan “Seren Serengil İle Evlenir Misin?” adlı bir sabah programı sundu. 2014’te Cine5’in “Kim Ne Derse Desin” programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

Hafta içi her gün saat 09:30’da Star TV’de yayınlanan “Duymayan Kalmasın” adlı magazin yorum programını partneri Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunmaktadır.