Seren Serengil Yaşar İpek bugün nişanlanıyor işte Seren'in kıyafeti

Olaylı aşıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek bugün nişanlanıyor. Seren Serengil, nişanından ilk fotoğrafı paylaştı. Ancak nişandan çok Seren Serengil, çok ağır göndermesi damga vurdu.

Seren Serengil Yaşar İpek bugün nişanlanıyor işte Seren'in kıyafeti

Bir ayrıdılar bir barıştılar derken, Seren Serengil ve Yaşar İpek evlilik yolunda ilk adımı bugün atıyor, Seren Serengil ve Yaşar İpek bugün nişanlanıyor. Çok konuşulması beklenen bir törenle nişanlanacak olan Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nişanından ilk fotoğraflar geldi. Ancak bundan daha çok konuşulan başka bir şey daha var.

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Seren Serengil Yaşar İpek bugün nişanlanıyor işte Seren'in kıyafeti

Seren Serengil cezaevindeyken onu yanlız bırakmayan Yaşar İpek, daha sonra Seren Serengil ile bir ayrılık yaşamıştı. Ancak Seren Serengil Yaşar İpek çifti ayrılığa daha fazla dayanamadı ve evleniyorlar.

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Seren Serengil Yaşar İpek bugün nişanlanıyor işte Seren'in kıyafeti

NİŞANDAN İLK FOTOĞRAF; Seren Serengil ve Yaşar İğek bugün nişanlanıyor. Nişan törenine geçilmeden önce Seren Serengil dayanamadı ve Instagram hesabından ilk fotoğrafı paylaştı.

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Seren Serengil Yaşar İpek bugün nişanlanıyor işte Seren'in kıyafeti

Seren Serengil fotoğrafı 'Mutluluğun tarifi yok. Beni almaya gelmiş sevgili' notuyla paylaştı. Ancak Seren Serengil Yaşar İpek nişanına bu not damga vurdu.

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