Seren Serengil Yaşar İpek bugün nişanlanıyor işte Seren'in kıyafeti

Bir ayrıdılar bir barıştılar derken, Seren Serengil ve Yaşar İpek evlilik yolunda ilk adımı bugün atıyor, Seren Serengil ve Yaşar İpek bugün nişanlanıyor. Çok konuşulması beklenen bir törenle nişanlanacak olan Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nişanından ilk fotoğraflar geldi. Ancak bundan daha çok konuşulan başka bir şey daha var.