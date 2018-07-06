Seren Serengil ve Yaşar İpek'ten aşk pozu

Bir tekne kiralayıp koy koy gezen ve tatil yapan Seren Serengil ve Yaşar İpek tatil fotoğraflarını sık sık Instagram'dan paylaşıyor.



Seren Serengil geçen gün Instagram hesabından Yaşar İpek'le olan ve Magazin D tarafından çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Seren Serengil'in 'Kocam' notuyla paylaştığı fotoğraf kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Çiftin bu pozu sosyal medyada 'Aşk pozu' olarak yorumlandı.