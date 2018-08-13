Seren Serengil ve Yaşar İpek Bodrum'da düğün yaptı

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Seren Serengil ve Yaşar İpek, dün akşam Bodrum'da düğün yaptı. Seren Serengil, gecede iki parçadan oluşan gelinlik, Yaşar İpek ise beyaz damatlık giydi. Seren Serengil, hazırlık sürecini ve geceden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
Sürpriz bir kararla 28 Mayıs'ta Fransa'da nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek, dün akşam Bodrum'da düğün yaptı. Seren Serengil, gecede iki parçadan oluşan gelinlik, Yaşar İpek ise beyaz damatlık giydi. Hiç bir detayın unutulmadığı gecede çifti, yakın dostları yalnız bırakmadı. İşte ünlü çiftin düğününden sosyal medyaya yansıyan görüntüleri...
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