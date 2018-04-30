Seren Serengil nişanlandı nişana kaynana ve görümce katılmadı

İnişli çıkışlı ilişkileri ile magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil ve Yaşar İpek bugün nişanlandı. Serengil'in giydiği kıyafet ise geceye damga vurdu.

SEREN SERENGİL'İN NİŞAN ELBİSESİ GECEYE DAMGA VURDU Seren Serengil, nişan elbisesi olarak yeşil bir kıyafet tercih etti. 'MUTLULUĞUN TARİFİ YOK' Sabah saatlerinde Yaşar İpek, Seren Serengil'i Beykoz'daki evinden alarak nişan töreninin yapılacağı mekana götürdü. Seren Serengil sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Mutluluğun tarifi yok. Beni almaya gelmiş sevgili'' notunu düştü.