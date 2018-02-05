Seren Serengil hapisten çıkıp canlı yayına koştu flaş açıklamalar!

Gülben Ergen, Seren Serengil'in Star TV'deki 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programında aleyhine konuşmasını mahkeme kararı ile yasaklatmıştı. Yasağa uymayan Seren'e, Gülben'in şikayeti üzerine '3 gün zorlama hapis' kararı çıkmıştı. Geçtiğimiz cuma günü cezaevine giren Seren Serengil, bugün tahliye oldu.
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik odada kalan Serengil’i pazartesi sabah erken saatlerde cezaevine gelen avukatı Ersoy Akdemir ve sevgilisi Yaşar İpek çıkardı. Basın açıklama yapmamak için özel çaba gösterilirken, Serengil aracına binerek hızla cezaevinden uzaklaştı.
İşte Seren Serengil'in cezaevinden çıkış görüntüleri...
Öte yandan Serengil'in avukatı Ersoy Akdemir, Hürriyet’e yaptığı açıklamada haftasonu görüş olmadığı için Cuma günü Seren Serengil’in cezaevinde avukatlarıyla görüştüğünü söyleyerek, “Seren hanımın içeride en çok canını sıkan ‘Şov mu yapıyor?’ şeklindeki haberlerdi. Hapsin şovu olmaz. O dönemdeki hukukçusu ne dediyse o şekilde yönlendi. Bir buçuk 2 aydan önce içeri giremez yönündeki yanlış bilgi nedeniyle bu haberler yapıldı. Bu bilginin de ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bilgiye dayanarak yapılan bu haberlerin de asılsız olduğu zaten Seren hanım 4 gün içerisinde hapse girince anlaşıldı” dedi.
Özgürlüğüne kavuşan Seren Serengil'den ilk paylaşım da gecikmedi. Serengil, yeni sevgilisi Yaşar İpek'le olan fotoğrafının altına "Allah ‘ım bir sağlık bilirdim bir de özgürlüğü öğrendim.. bu ikisinden kimseyi yoksun bırakma ...siZi de çok özledim. programa yetişmeye çalışıyorum inşallah yetişirim" notunu düştü.
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