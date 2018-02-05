Seren Serengil hapisten çıkıp canlı yayına koştu flaş açıklamalar!

Öte yandan Serengil'in avukatı Ersoy Akdemir, Hürriyet’e yaptığı açıklamada haftasonu görüş olmadığı için Cuma günü Seren Serengil’in cezaevinde avukatlarıyla görüştüğünü söyleyerek, “Seren hanımın içeride en çok canını sıkan ‘Şov mu yapıyor?’ şeklindeki haberlerdi. Hapsin şovu olmaz. O dönemdeki hukukçusu ne dediyse o şekilde yönlendi. Bir buçuk 2 aydan önce içeri giremez yönündeki yanlış bilgi nedeniyle bu haberler yapıldı. Bu bilginin de ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bilgiye dayanarak yapılan bu haberlerin de asılsız olduğu zaten Seren hanım 4 gün içerisinde hapse girince anlaşıldı” dedi.