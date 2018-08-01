Seren Serengil hamile mi? Olay açıklamalar

Geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa'da şarkıcı Yaşar İpek ile nikah masasına oturan ve şu sıralar sık sık hamilelik haberleriyle gündeme gelen Seren Serengil, Magazin D'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Eşiyle birlikte Bodrum Türkbükü'nde kamera karşısına geçen Serengil, 'Hamile misiniz?' sorusuna, "Bebeğimizi kucağımıza alıncaya kadar inanamayacağım. O yüzden bunu paylaşmak istemiyorum." diye yanıt verdi. 

Hamilelik ile ilgili çeşitli sorunlar yaşadığını belirten Serengil, "Hemen hamile kalabiliyorum ama sonrasında çocuk yaşamayabiliyor." dedi. İşte ünlü sunucunun dikkat çeken o açıklamaları...

"Yaşar'a evlenirken, 'Benim çocuk problemim var. Hemen hamile kalabiliyorum ama sonrasında yaşamayabiliyor. Senin için çocuk önemliyse evlenmeyebilirim' dedim. O da bana, 'Ben çocuksuz yaşayabilirim ama sensiz böyle bir hayat geçirmeyi düşünmüyorum. Benim için önemli değil.' diye yanıt verdi. Fakat sonrasında öyle bir şey oldu ki ikimizde bunu isteyince ben kapattığım defteri yeniden açtım. Kanım pıhtılaşıyor sadece. Onu sulandırırsak ve üzülmezsem, strese girmezsem o zaman tansiyonum çıkmıyor ve hamileliğim mutlu sona ulaşabiliyor. Kucağımıza alıncaya kadar inanamayacağım. O yüzden bunu paylaşmak istemiyorum. Ama herkes dua etsin. Çocuk sahibi olmak isteyen herkese Allah çocuk nasip etsin. Eşim erkek istiyorum diyor ama ben sağlıklı olsun da ne olursa olsun diyorum."

MUHABİRLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKMIŞTI: Geçtiğimiz günlerde Türkbükü'nde bir mağazadan çıkarken görüntülenen çift, hamilelik ile ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı. 

  • Magazin 01 Ağustos 2018 11:17
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