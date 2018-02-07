Seren Serengil evleniyor Yaşar İpek kimdir aslen nereli

Seren Serengil evleniyor Yaşar İpek kimdir aslen nereli

Seren Serengil’e sunduğu televizyon programında Gülben Ergen’in aleyhinde yaptığı yayınlar nedeniyle İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nce ihtiyati tedbir kararı verilmiş bu yasağı deldiği takdirde 3 gün zorlama hapsine çarptırılacağı kaydedilmişti. Serengil karara uymayınca mahkemece hakkında verilen 3 gün hapis yasağı kesinleşmişti. Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılan infaz işlemlerinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirilen Serengil, burada 3 gün geçirdi. Tek kişilik odada kalan Serengil’i Pazartesi sabah erken saatlerde cezaevine gelen avukatı Ersoy Akdemir ve sevgilisi Yaşar İpek çıkarmıştı. Cezaevine yeni aşkı Yaşar İpek'le el ele giden Seren Serengil, 'Duymayan Kalmasın' programında bombayı patlattı.

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Seren Serengil evleniyor Yaşar İpek kimdir aslen nereli

Canlı yayında kendisi gibi şarkıcı olan yeni sevgilisi Yaşar İpek'le evleneceğini duyuran Seren Serengil, ''Arkadaşlığımız başladı. Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil.'' ifadelerini kullandı. Yaşar İpek ayrıca yaptığı açıklamada, "10 Temmuz'da evleniyoruz" dedi.

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Seren Serengil evleniyor Yaşar İpek kimdir aslen nereli

Yaşar İpek, sevgilisi Seren Serengil'i cezaevinden çıkarken de yalnız bırakmamıştı.

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Seren Serengil evleniyor Yaşar İpek kimdir aslen nereli

YAŞAR İPEK KİMDİR: Yaşar İpek, icra etmekte olduğu sanatının dışında, magazin gündeminde yer alan olaylarla da merak edilen isim oldu. Seren Serengil ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Yaşar İpek, son günlerde adı sıkça anılan ünlüler arasına girdi. Peki, Yaşar İpek kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, 'Bir Alo De', 'Arada Bir' gibi çalışmalarla tanınan ünlü sanatçı hakkında merak edilen bazı bilgiler..

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