Seren Serengil evleniyor Yaşar İpek kimdir aslen nereli

Canlı yayında kendisi gibi şarkıcı olan yeni sevgilisi Yaşar İpek'le evleneceğini duyuran Seren Serengil, ''Arkadaşlığımız başladı. Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil.'' ifadelerini kullandı. Yaşar İpek ayrıca yaptığı açıklamada, "10 Temmuz'da evleniyoruz" dedi.