Seren Serengil cezaevine yeni aşkıyla el ele gitti

Seren Serengil cezaevine yeni aşkıyla el ele gitti

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil'in şikayetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklanmıştı. Bu karardan bir süre sonra bir kez daha şikayetçi olan Gülben Ergen, Serengil'in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığını öne sürdü. Ergen'in bu şikayeti savcılık tarafından, gereği yapılmak üzere İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne gönderildi. 11. Aile Mahkemesi, Serengil'in 10. Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verdi.

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Seren Serengil cezaevine yeni aşkıyla el ele gitti

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, cezaevine konuldu. Sabah saatlerinde adliyeye gelerek teslim olan Serengil, polis tarafından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Cezaevine konulan Serengil pazartesi günü cezaevinden çıkacak.

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Seren Serengil cezaevine yeni aşkıyla el ele gitti

Seren Serengil'i bu zorlu süreçte yeni aşkı Yaşar İpek yalnız bırakmadı. Seren Serengil'in partneri Cengiz Semercioğlu, canlı yayında şunları ifade etti; ''Aşk yaşadıkları konuşuluyordu. Yaşar İpek başından beri hep yanında oldu. Bu olumsuz olay belki de bir aşkı doğurdu. Böyle ilk kez el ele cezaevine giden polis otosunda görüntülendiler''

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Seren Serengil cezaevine yeni aşkıyla el ele gitti

İşte Seren Serengil ile Yaşar İpek'in el ele görüntülendiği o an...

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